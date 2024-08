Os manifestantes antigoverno da Venezuela expressam descontentamento com a re-inauguração de Maduro

"Um mês após a eleição presidencial controversa da Venezuela, cercada por acusações de fraude, numerosos apoiadores do movimento de oposição saíram às ruas, confrontando a liderança autoritária do presidente Nicolás Maduro. No centro de Caracas, eles gritavam 'Liberdade' e exibiam cartazes proclamando 'Não somos a oposição - somos o governo'. Protestos contra os resultados manipulados das eleições também surgiram em várias cidades do país e internacionalmente.

'Nos últimos 30 dias, nossa determinação e força aumentaram, com nossas vozes se elevando a cada momento', escreveu Edmundo González Urrutia, candidato presidencial da oposição, no X. 'O povo venezuelano anseia por uma transformação pacífica e uma melhor qualidade de vida, e nós protegeremos seus desejos.'

Após a eleição de 28 de julho, a comissão eleitoral pró-governo proclamou Maduro, no poder desde 2013, como vencedor. No entanto, eles ainda não divulgaram os resultados detalhados da votação.

EUA Aplaudem a Vitória da Oposição

A oposição alega que o governo praticou fraude eleitoral e comemora a vitória de González. Os Estados Unidos e vários países da América Latina já endossaram González como vencedor da eleição. A União Europeia e a Organização dos Estados Americanos também suspeitam dos resultados eleitorais autênticos.

A reeleição de Maduro em 2018 encontrou pouco reconhecimento internacional. Naquela época, o então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, declarou-se presidente interino, mas não conseguiu ganhar apoio no país - principalmente devido ao apoio do exército a Maduro. Assim, ele conseguiu superar os protestos durante esse período.

A posição da comunidade internacional em relação à eleição do presidente mudou significativamente, com as acusações de fraude eleitoral da oposição sendo amplamente reconhecidas. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, reconheceram Edmundo González Urrutia como o vencedor legítimo da eleição.

Dado o caráter controverso da eleição do presidente, é fundamental que a comissão eleitoral pró-governo revele detalhadamente os resultados para restaurar a confiança do público."

