Os legisladores receiam a confusão de janeiro, uma vez que o Congresso não consegue resolver as crises crescentes

Os senadores fugiram para as férias na quarta-feira - e deixaram para trás uma montanha de problemas para o Congresso resolver imediatamente em janeiro, à medida que as crises domésticas e internacionais aumentam.

No novo ano, o Congresso terá de descobrir como financiar o governo numa questão de dias e evitar um encerramento de parte do governo federal. Menos de duas semanas depois disso, uma nova paralisação se aproxima para o resto do governo.

Além disso, há profundas divisões partidárias sobre como lidar com a crise na fronteira sul, que os republicanos insistem que deve ser resolvida primeiro, antes que os EUA possam ajudar dois aliados - Ucrânia e Israel - que estão em guerra.

Depois, há as divisões internas de cada partido. Os líderes republicanos da Câmara e do Senado estão em forte desacordo quanto à sua estratégia de despesa. E um número crescente de democratas quer que sejam impostas condições à ajuda a Israel e ao dinheiro para os palestinianos deslocados no meio da crise humanitária em Gaza - no meio de uma crescente divisão com a Casa Branca sobre a perseguição da guerra por Israel.

A tempestade que se aproxima faz com que os legisladores de ambos os partidos receiem que o Congresso 118, historicamente improdutivo, mergulhe o país ainda mais na crise.

"Oh, Deus, sim", disse o líder da maioria no Senado, Dick Durbin, o segundo maior democrata, quando lhe perguntaram se temia o que se aproxima em janeiro.

Alguns acreditam que as crises serão evitadas - de alguma forma - mas não se mostraram confiantes.

"Normalmente, no final do dia, de alguma forma, de alguma maneira, chegamos ao próximo passo", disse o senador Peter Welch, democrata de Vermont. "Mas isso dificilmente é uma receita para a confiança em grande escala".

E outros foram directos sobre a forma como viam o 118º Congresso. Questionado sobre se acreditava que o 118º Congresso tinha sido produtivo, o deputado republicano Tim Burchett, do Tennessee, disse sem rodeios: "Não".

Câmara e Senado em confronto antes do fim do prazo de encerramento

Quando os legisladores regressarem no novo ano, haverá nove dias legislativos para evitar um encerramento parcial do governo até 19 de janeiro. O segundo prazo de encerramento para o resto do governo federal termina apenas algumas semanas depois, a 2 de fevereiro. E a Câmara dos Representantes, liderada pelo Partido Republicano, e o Senado, liderado pelos Democratas, ainda não têm um caminho para resolver as divergências.

Nos bastidores, a equipa de apropriações e de liderança tem tentado chegar a um acordo sobre os níveis de despesa para o próximo ano, mas fontes envolvidas nessas conversações dizem que as negociações não produziram quaisquer avanços.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, deixou claro que não vai tentar um remendo de curto prazo para manter o governo aberto - por isso, há uma expetativa crescente de que a liderança do Partido Republicano na Câmara dos Representantes opte por uma extensão do ano inteiro do financiamento do governo até ao final de setembro próximo. Mas esse plano já provocou uma forte reação dos principais republicanos do Senado.

"Um ano inteiro de CR seria extremamente prejudicial", disse a Senadora Susan Collins do Maine, a principal republicana no Comité de Apropriações, referindo-se a uma medida provisória conhecida como resolução contínua, ou CR. "Acabaria por custar mais dinheiro aos contribuintes e levaria a que 330 projectos e programas do Departamento de Defesa fossem suspensos."

Mitch McConnell, o líder do Partido Republicano no Senado, manifestou preocupações semelhantes numa conferência de imprensa na terça-feira.

"Uma CR é simplesmente inaceitável durante um ano", disse McConnell aos jornalistas. "É devastador, sobretudo para a defesa, e temos todas estas guerras em curso. Por isso, precisamos de chegar a um acordo sobre a linha de base e tentar chegar a um resultado o mais rapidamente possível".

Mas os líderes republicanos na Câmara dos Representantes estão a ser pressionados pelo seu flanco direito a procurar obter cortes ainda mais profundos numa resolução provisória - uma medida que irá quase de certeza suscitar também a oposição da Casa Branca e dos democratas no Senado.

"Vai haver uma grande luta sobre as despesas em janeiro e fevereiro", disse aos jornalistas o senador do Dakota do Sul John Thune, líder do Partido Republicano no Senado.

As diferenças entre as duas câmaras são gritantes. O Senado, numa base bipartidária, seguiu em grande medida os limites de despesa de 1,59 biliões de dólares previstos na lei do teto da dívida e um acordo para reprogramar outras poupanças - um acordo celebrado entre o então Presidente da Câmara Kevin McCarthy e a Casa Branca no início deste ano - com um financiamento adicional de 13,7 mil milhões de dólares para a defesa e outras emergências.

Entretanto, a Câmara avançou com os projectos de lei em comissão a níveis muito mais baixos e aprovou os projectos de lei que podia aprovar apenas com os votos do Partido Republicano - com o objetivo de fixar os níveis de despesa em 1,5 biliões de dólares, com todos os cortes a irem para programas não relacionados com a defesa. Essas diferenças mantêm-se, e os assessores dizem que isso pode aumentar a perspetiva de uma resolução contínua de um ano, que os responsáveis pela apropriação advertem que teria consequências importantes para os programas de defesa e não defesa, devido aos cortes automáticos que seriam desencadeados em resultado de uma disposição incluída na lei do teto da dívida.

Alguns republicanos seniores da Câmara estão preocupados com as perspectivas de uma solução provisória.

"Uma CR é realmente uma má notícia", disse o deputado Tom Cole, um dos principais apropriadores republicanos de Oklahoma. "É uma má notícia para a governação. É um mau sinal para os nossos adversários no estrangeiro, e vai ser um grande corte na defesa. É muito possível e, nalguns aspectos, é mesmo a opção mais provável, mas não deve ser o resultado desejado, e não é algo que eu saiba que (Johnson) quer. Ele preferiria muito mais um acordo negociado".

Outros não sabiam como é que as questões seriam resolvidas - com tão pouco tempo no calendário para evitar uma crise.

"Não estou preocupado com um encerramento, mas estou preocupado com a forma como o vamos fazer", disse a senadora republicana da Virgínia Ocidental, Shelley Moore Capito, sobre o financiamento do governo.

O deputado Patrick McHenry, um republicano da Carolina do Norte que ajudou a negociar o acordo sobre o teto da dívida que estabeleceu limites de gastos para 2024 e 2025, argumentou que a Câmara e o Senado precisam apenas seguir a lei que já foi aprovada. Mas se Johnson seguir esse caminho, enfrentará uma forte resistência do seu flanco direito, já zangado por ter concordado com um acordo de curto prazo para adiar a luta pelo financiamento até ao início de 2024 - uma dinâmica semelhante que levou à demissão de McCarthy.

"A linha superior está determinada", disse McHenry. "Está determinado na lei. Temos um acordo com a Casa Branca. Tudo isso está definido, mas a sua execução leva tempo. Demora semanas, e nós queimámos muitas semanas e isso é um erro enorme".

Perspectivas incertas para o pacote de ajuda de emergência

Apesar das negociações ininterruptas ao longo das últimas semanas, um grupo bipartidário de senadores, funcionários da administração e assessores da liderança não conseguiu chegar a um acordo sobre o pacote de segurança nas fronteiras antes do Natal, um passo essencial para injetar mais ajuda na Ucrânia. Na terça-feira, McConnell e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, divulgaram uma declaração conjunta em que prometem que "o Senado não deixará que estes desafios à segurança nacional fiquem sem resposta".

Mas quando os legisladores regressarem, em janeiro, as eleições presidenciais estarão ao rubro e Donald Trump, o primeiro classificado do Partido Republicano, que levou o seu partido a apoiar a redução dos fundos para a Ucrânia, poderá estar no bom caminho para ganhar a nomeação. Além disso, Trump poderia muito bem criticar qualquer acordo sobre imigração como insuficiente - uma perspetiva que poderia tornar mais difícil ganhar o apoio do Partido Republicano no Congresso para qualquer plano bipartidário.

"Isso pode acontecer", reconheceu Thune quando questionado sobre a potencial oposição de Trump. "Mas acho que no final, desde que tenhamos o que acreditamos serem as políticas certas em vigor ... espero que possamos obter os votos necessários no Senado e na Câmara para mover algo, independentemente do que os outros possam dizer sobre isso.

Os funcionários da administração Biden têm vindo a avisar há meses que o financiamento para a Ucrânia está quase esgotado, restando cerca de mil milhões de dólares para ajudar os ucranianos e outros mil milhões em fundos de vigilância da defesa. Depois disso, avisaram que os EUA terão esgotado as suas opções para enviar dinheiro e armas para a Ucrânia.

Mas mesmo que os senadores consigam chegar a acordo sobre a fronteira, não há garantias de que Johnson - que já avisou que o pacote deve conter medidas de segurança fronteiriça robustas, semelhantes às que constavam do projeto de lei sobre imigração aprovado pela Câmara, que os democratas rejeitaram - esteja disposto a apresentar esse pacote. Algumas pessoas da extrema-direita dizem que a base se revoltará se Johnson concordar em avançar com um compromisso do Senado para financiar a Ucrânia em troca de novas políticas de fronteiras.

"Eu acho que é um insulto para o povo americano emparelhar nossa segurança de fronteira com a fronteira da Ucrânia", disse à CNN a deputada do Partido Republicano Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, uma aliada próxima de Trump. "Isso é completamente errado. Nossa fronteira deve vir em primeiro lugar e acima de tudo.

No entanto, a disposição da Casa Branca de abraçar mais restrições na fronteira sul - junto com leis de asilo potencialmente mais rígidas e maior autoridade para deportar migrantes sem documentos - provocou forte resistência da esquerda.

"Acho que isto é um erro. Não vai resolver a situação na fronteira. É apenas um regresso a políticas draconianas que vão causar mais caos", disse à CNN a deputada Pramila Jayapal, democrata do estado de Washington e líder do Congressional Progressive Caucus. "Em última análise, vai atirar os imigrantes para debaixo do autocarro".

Mas mesmo que as questões da imigração sejam resolvidas, os democratas serão pressionados a acrescentar mais assistência humanitária aos palestinianos - uma medida que poderá provocar reacções da direita.

O Senador Brian Schatz, um democrata do Havai que integra a Comissão de Relações Externas, afirmou que o partido está envolvido em conversações sobre a imposição de condições à condução da guerra por parte de Israel - outra questão complexa que está a ganhar força entre os democratas, mas que já está a gerar uma forte oposição do Partido Republicano.

"Vamos ter de chegar a um compromisso com a Câmara, por isso não sei o que é possível", disse Schatz. "Mas penso que é justo que os membros do Congresso peçam a Israel que conduza esta guerra de uma forma que seja consistente com a política externa dos Estados Unidos e com a lei internacional dos conflitos armados. A verdade é que todas as dotações federais têm condições. A questão é saber quais são as condições para esta dotação federal."

