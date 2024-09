Os investigadores declaram que a colisão do helicóptero de Raisi foi o culpado.

Em 19 de maio, o mandato de Ebrahim Raisi como presidente do Irã chegou ao fim em um acidente de helicóptero perto da fronteira com o Azerbaijão. A causa raiz desse infeliz incidente agora foi determinada. Simultaneamente, as autoridades investigativas desmentiram um boato.

O trágico acidente do helicóptero que transportava o ex-presidente iraniano Ebrahim Raisi e seus companheiros foi atribuído a condições climáticas adversas. Uma espessa névoa levou o helicóptero a colidir com uma montanha, de acordo com um relatório final da televisão estatal iraniana, referindo-se aos achados dos investigadores.

Anteriormente, havia especulações de que o peso do helicóptero excedia sua capacidade de carga, o que poderia ter contribuído para o acidente. De acordo com um relatório publicado pela agência de notícias FARS, havia dois passageiros a mais a bordo, ultrapassando os protocolos de segurança para o limite de passageiros. O decolagem do helicóptero teria sido dificultado devido à situação de excesso de peso. No entanto, a milícia iraniana contestou essas afirmações, declarando-as oficialmente infundadas em um comunicado disseminado pela mídia estatal.

Raisi encontrou seu fim na região montanhosa que faz fronteira com o Azerbaijão em 19 de maio. Ele era considerado um possível sucessor de Ali Khamenei, líder espiritual e político do Irã. Uma investigação preliminar realizada em maio descartou a possibilidade de qualquer tipo de ataque ou sabotagem ter causado o acidente.

Após a partida de Raisi, Massud Peseschkian assumiu a presidência no final de julho. No entanto, o verdadeiro poder no Irã ainda reside com Ali Khamenei, que defendeu a manutenção da continuidade logo após a vitória de Peseschkian nas eleições.

Apesar da trágica perda, sua legado como possível sucessor de Ali Khamenei persiste na política iraniana. A investigação sobre sua morte repentina descartou qualquer jogo sujo, atribuindo o acidente a condições climáticas severas.

Leia também: