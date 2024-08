- Os inimigos intensificam persistentemente a pressão sobre Israel de várias direções

Na Faixa de Gaza disputada, estão sendo feitos arranjos para uma vacinação em massa de crianças contra o vírus da pólio, enquanto o exército israelense continua a entrar em confronto em diferentes frentes. Após uma nova rodada de bombardeios do Líbano, a força aérea alvo vários sites de lançamento pertencentes à milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, na parte sul do país vizinho, como anunciado pelo exército durante a noite. Na Cisjordânia ocupada, dois supostos terroristas foram eliminados em dois incidentes separados perto do assentamento de Karmei Tzur.

Em uma estação de serviço perto de um assentamento israelense, um carro explodiu, de acordo com os relatórios. Tropas que chegaram ao local subjugaram um terrorista que tinha levado o veículo até lá e pretendia atacar as forças de segurança, revelou o exército. Três soldados sofreram ferimentos leves. Em uma situação diferente, um terrorista dirigiu seu carro para dentro do assentamento. Um membro da equipe de segurança então manobrou seu próprio carro no veículo do atacante, resultando na morte do atacante. Pouco depois, uma bomba no carro do atacante explodiu, de acordo com os relatórios.

A tensão na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra na Faixa de Gaza após uma matança pela Hamas islâmica em Israel em 7 de outubro de 2023. Desde o início de uma operação militar em grande escala no norte há alguns dias, o exército israelense eliminou 20 militantes palestinos, de acordo com seus próprios contadores. Enquanto isso, o fim da guerra na Faixa de Gaza permanece incognoscível. A demanda de Israel pelo controle permanente do que é chamado de Corredor de Philadelphi no sul da Faixa de Gaza, em sua fronteira com o Egito, permanece uma das principais áreas de disputa nas negociações indiretas para um cessar-fogo.

Netanyahu e Galant Engajados em Guerra de Palavras

Durante uma reunião do gabinete de segurança israelense, houve uma troca acalorada entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Joav Galant, de acordo com relatórios da mídia. Galant acusou Netanyahu de priorizar o deployment de soldados na área fronteiriça em detrimento do resgate dos reféns israelenses, de acordo com o Canal 12 e o portal "ynet".

Netanyahu apresentou vários mapas durante a reunião noturna, demonstrando os planos de Israel para o deployment de suas tropas no Corredor de Philadelphi. Galant ficou furioso e acusou Netanyahu de empurrar os mapas para o comitê, como relatado. Netanyahu então bateu na mesa, acusou Galant de mentir e colocou os mapas em votação. "O primeiro-ministro tem autoridade para tomar todas as decisões. Ele também pode decidir pôr fim às vidas de todos os reféns", Galant teria retrucado.

Preparativos para Vacinação contra a Pólio em Andamento

Uma maioria esmagadora votou a favor da posição de Netanyahu para manter o controle sobre a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. Netanyahu insiste em manter o controle do corredor para evitar o contrabando de armas através de túneis subterrâneos para a Faixa de Gaza. O Egito nega a existência de tais rotas de contrabando. Enquanto isso, as vacinações contra a pólio estão previstas para começar na região em guerra no domingo.

Todas as partes pareceram ter dado "compromissos preliminares para chamados períodos humanitários específicos da área", de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso se refere a cessar-fogos limitados. Após um recente caso de pólio na Faixa de Gaza, a campanha de vacinação visa prevenir uma epidemia generalizada da doença altamente contagiosa.

Netanyahu Clarifica: Pausas Planejadas nas Hostilidades Não São um Cessar-Fogo

Em dias recentes, Netanyahu reiterou em relatórios da mídia que as pausas planejadas nas hostilidades, cada uma durando várias horas, não são um cessar-fogo. O último tal cessar-fogo ocorreu em novembro de 2021, negociado entre o governo israelense e o Hamas, durante o qual cerca de 100 reféns foram libertados em troca de 240 prisioneiros palestinos.

Outro incidente envolvendo uma coluna de ajuda na Faixa de Gaza ocorreu após tiros terem sido disparados contra um veículo da ONU. O exército israelense alegou que indivíduos armados assumiram o controle de um veículo na frente da coluna. Uma resposta do exército israelense seguiu, resultando na morte de quatro palestinos, de acordo com a organização de ajuda Anera.

O exército israelense não comentou sobre potenciais baixas. Soldados relataram ter visto homens armados entrando no veículo de liderança da coluna coordenada da Anera, afirmou o exército. A presença desses homens não foi coordenada com as autoridades. De acordo com o exército, armas foram encontradas com eles.

Israel enfrenta pressão internacional devido a outro incidente. Na terça-feira, soldados aparentemente dispararam contra um veículo pertencente ao Programa Mundial de Alimentação (PMA) na Faixa de Gaza, sem feridos relatados. Israel atribuiu o incidente a um erro de comunicação entre suas forças, afirmou o embaixador adjunto dos EUA na ONU, Robert Wood. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza há quase onze meses, vários trabalhadores humanitários foram mortos na região.

A discussão seguinte sobre as negociações do cessar-fogo destacou uma discordância entre o primeiro-ministro Netanyahu e o ministro da Defesa Galant: Netanyahu apresentou mapas demonstrando os planos de Israel para o deployment de tropas no Corredor de Philadelphi, levando a uma troca acalorada entre os dois, como relatado por meios de comunicação.

Os preparativos anunciados para a vacinação contra a pólio na Faixa de Gaza são parte de uma iniciativa maior para prevenir uma epidemia generalizada da doença na região em guerra, após um recente caso de pólio na área. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as partes deram compromissos preliminares para períodos humanitários específicos da área.

Leia também: