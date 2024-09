Os indivíduos mais ricos do mundo experimentam as maiores vantagens das reduções de impostos de Lindner

De acordo com uma pesquisa, as estratégias de redução de impostos propostas pelo Ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, beneficiam principalmente pessoas com alta renda. Uma pessoa que ganha 8.000 euros brutos por mês, como trabalhador solteiro, economizará 500 euros até 2025, de acordo com o relatório de terça-feira do Süddeutsche Zeitung, que se baseou em uma análise da Câmara do Trabalho de Bremen. Para famílias com dois filhos e dois rendimentos, a economia seria de 400 euros por ano.

No entanto, essa economia é de 1,3 a 5 vezes maior do que a dos trabalhadores com salários comuns, que levam para casa entre 2.000 e 5.000 euros brutos por mês, de acordo com o estudo. A Câmara do Trabalho de Bremen chegou a essas conclusões com base na Lei do Desenvolvimento Tributário, que Lindner planeja usar para mitigar o problema da "progressão fria" ao alterar as faixas de imposto de renda e a isenção da sobrecarga de solidariedade.

O estudo critica esse método, argumentando que famílias de renda média com filhos são mais afetadas pela alta inflação do que indivíduos mais ricos. De acordo com um estudo do Instituto de Macroeconomia, famílias com dois filhos e dois rendimentos ou pais solteiros com um filho e uma renda líquida mensal de cerca de 3.000 euros terão 260 a 320 euros a menos de renda disponível em 2024, após a inflação, em comparação com sua renda antes do aumento dos preços em 2021.

