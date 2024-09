Os indivíduos continuam a ter problemas de saúde prolongados após a infecção por Covid-19.

Apesar do fim da pandemia do COVID-19 como a conhecemos, o ministro federal da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, compartilha que muitas pessoas ainda lutam com a Síndrome Pós-Covid. Durante uma reunião em Berlim com especialistas e pessoas afetadas, ele mencionou que o número de pessoas lidando com a Síndrome Pós-Covid está aumentando.

"Esperamos que milhões mais contraiam COVID neste inverno", afirmou Lauterbach. Uma parte desses indivíduos também pode desenvolver ME/CFS ou Síndrome Pós-Covid. Embora o risco seja reduzido para aqueles que foram vacinados ou já contraíram o vírus, ainda é uma preocupação.

A Síndrome Pós-Covid abrange sintomas que persistam além do período de recuperação de quatro semanas ou reapareçam. Pós-Covid se refere à condição após 12 semanas após a infecção. Esses sintomas podem ser incapacitantes, aparecendo isoladamente ou em combinação. Sintomas comuns incluem extrema fadiga e cansaço prolongado, conhecidos como fadiga. Outros sintomas incluem problemas respiratórios e pulmonares, dor de cabeça, dificuldades de concentração e problemas de memória.

As seguintes estatísticas indicam um possível aumento nos casos de Síndrome Pós-Covid neste inverno. Apesar das vacinações e infecções anteriores reduzirem o risco, algumas pessoas ainda podem desenvolver Síndrome Pós-Covid ou ME/CFS.

