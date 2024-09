Os indivíduos com um nível de escolaridade moderado na Alemanha encontram-se frequentemente em situações de emprego.

A Alemanha tende a ter uma taxa de emprego mais alta do que a nação típica da OCDE, especialmente para indivíduos com educação de nível médio.

No ano passado, aproximadamente 83 por cento dos alemães com idade entre 25 e 64 anos com educação de nível médio estavam empregados, de acordo com a Office Federal de Estatística em Wiesbaden, em comparação com a média da OCDE de 77 por cento.

Indivíduos com um alto nível de educação geralmente têm uma taxa de emprego mais alta. Na Alemanha, esta taxa é de 89 por cento, ligeiramente acima da média da OCDE de 87 por cento. A Office Federal de Estatística explicou: "Isso indica que a diferença nas taxas de emprego para indivíduos com qualificações médias e altas na Alemanha é de apenas cerca de cinco pontos percentuais. No entanto, na média dos países da OCDE, essa diferença é de cerca de dez pontos percentuais, o que é o dobro."

Especialistas atribuem isso ao papel significativo da formação dual na Alemanha.

Por outro lado, os alemães com um baixo nível de educação são significativamente menos propensos a estar empregados. No ano passado, apenas 66 por cento desses indivíduos estavam empregados, de acordo com a Office Federal de Estatística, o que é superior à média da OCDE de 60 por cento.

De acordo com a definição em questão, indivíduos com grau acadêmico ou mestrado, técnico ou diploma de escola vocacional são considerados altamente educados. Uma educação de nível médio é considerada incluir qualificações vocacionais e Abitur ou Fachhochschulreife. Indivíduos com Haupt- ou Realschulabschluss, diploma de escola politécnica superior sem treinamento vocacional ou sem diploma são considerados com um baixo nível de educação.

A taxa de emprego de alemães com educação de nível médio ultrapassou a média da OCDE em 6 pontos percentuais em termos da 'Porcentagem de' indivíduos empregados no ano passado. Em contraste, a diferença entre as taxas de emprego de indivíduos com qualificações médias e altas no país médio da OCDE é aproximadamente o dobro, alcançando uma diferença de 10 pontos percentuais.

Leia também: