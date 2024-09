Os indivíduos com formação menos avançada gozam de melhores oportunidades de carreira na Alemanha.

Empresas alemãs oferecem melhores oportunidades de emprego para pessoas com menor instrução em comparação com outros países industrializados. De acordo com a Office Federal de Estatística, cerca de 66% delas estavam empregadas no ano passado, uma taxa superior à média da OCDE de 60%. A maioria destas pessoas não possui qualificações profissionais ou acadêmicas, ou possui apenas um certificado de conclusão do ensino médio ou intermediário sem formação adicional.

Mesmo com um nível de educação moderado, incluindo treinamento profissional e pelo menos um certificado de conclusão do ensino médio, a taxa de emprego da Alemanha é de 83%, superando a média da OCDE de 77%. Indivíduos altamente qualificados com certificado de mestre ou diploma universitário também apresentaram uma taxa de emprego de 89%, superior à média da OCDE de 87%.

Comparando diferentes estados, pessoas com menos instrução formal são mais propensas a estar empregadas na Baviera (74%) e na Baden-Württemberg (72%) do que na Saxônia-Anhalt, Berlim e Saxônia, onde apenas 58% delas estão empregadas.

Apesar de terem menos instrução e treinamento, essas pessoas na Alemanha ainda são mais propensas a encontrar emprego em algumas regiões, como a Baviera e a Baden-Württemberg. No entanto, o valor da educação e do treinamento fica evidente em outros setores, já que indivíduos mais qualificados com treinamento profissional ou diploma universitário apresentam uma taxa de emprego mais alta de 89%, ultrapassando a média da OCDE.

