Os governos estaduais estão a promover a transformação dos sistemas de radiodifusão pública.

Os governos regionais da Alemanha estão avançando com a reformulação da radiodifusão pública, apresentando potencialmente um rascunho para feedback público já na próxima semana, segundo a comissão de radiodifusão dos estados. Um aumento na taxa de radiodifusão para 18,94 euros por mês a partir de 1º de janeiro de 2025 parece improvável devido às expectativas iniciais dos governos de benefícios da reforma da radiodifusão, que pode entrar em vigor no verão de 2025.

Inicialmente, foi proposto um aumento de 58 centavos na taxa, de acordo com a Comissão para Avaliar as Necessidades Financeiras das Organizações de Radiodifusão (KEF). É essa taxa que as famílias e as empresas pagam para apoiar as radiodifusoras públicas ARD, ZDF e Deutschlandradio. Os governos regionais são esperados para seguir de perto essa recomendação. No entanto, alguns líderes expressaram oposição ao aumento, citando, entre outros motivos, a falta de apoio popular. A controvérsia em torno da broadcaster RBB dois anos atrás, envolvendo acusações de má gestão em alto nível, também contribuiu para essa situação.

Os regions pretendem tornar a radiodifusão pública mais eficiente, eliminar redundâncias e melhorar a supervisão por meio dessa reforma. ARD e ZDF também estão trabalhando para gerar sinergias ao mesmo tempo. Os regions pretendem reduzir o número de programas de rádio para cerca de 50 e o número de canais temáticos em quatro ou potencialmente cinco. Se os ministros e todos os parlamentos estaduais concordarem nos próximos meses, o tratado de reforma pode ser aprovado já no verão de 2025. Depois disso, os regions pretendem abordar questões de financiamento.

Os Estados Federais estão ativamente envolvidos na reformulação da radiodifusão pública, trabalhando juntos para fazer as mudanças e melhorias necessárias. Se o tratado de reforma for aprovado como planejado, o financiamento da radiodifusão pública se tornará um foco para os Estados Federais após o verão de 2025.

