Os funcionários do Jardim Zoológico de Denver não tinham a certeza de quem era o pai de um orangotango bebé. Pediram a Maury Povich que revelasse os resultados do teste de paternidade

Quando a gravidez da orangotango de Sumatra Eirina, a mãe de Siska, foi confirmada na primavera passada, os funcionários do jardim zoológico não tinham a certeza de quem era o pai, de acordo com o diretor de comunicações integradas do Jardim Zoológico de Denver, Jake Kubié.

Eles sabiam que havia duas possibilidades: ou Jaya, de 16 anos, um orangotango que foi transferido para o Zoológico de Denver como companheiro de Eirina em 2019; ou Berani, de 30 anos.

"Depois que Siska nasceu em 27 de agosto de 2023, nossas equipes de saúde e cuidados com os animais tiveram muito cuidado para não interferir no tempo de ligação de Eirina e Siska e tiveram que esperar alguns meses antes de poderem obter uma amostra de cabelo de Siska para que pudessem comparar seu DNA com amostras de Berani e Jaya ", disse Kubié à CNN por e-mail.

Ele disse que os especialistas em cuidados com animais do zoológico já haviam observado atividades de cortejo e acasalamento entre Eirina e Berani, ambos membros de uma espécie criticamente ameaçada de extinção.

Cerca de 9.200 orangotangos permanecem na natureza, de acordo com o Zoológico de Denver. Jaya foi trazida para o jardim zoológico como parte do seu Plano de Sobrevivência das Espécies de Orangotangos de Sumatra.

Um teste de ADN revelou finalmente os resultados, e Kubié disse que só uma pessoa lhe veio à cabeça para fazer o grande anúncio: O apresentador de talk show diurno mais antigo da história da televisão.

O ex-apresentador de 84 anos tornou-se conhecido como o rei dos resultados dos testes de paternidade depois que as revelações se tornaram segmentos comuns de seu programa, "Maury", que terminou em 2022 após 31 temporadas.

"Isso me levou a pensar: 'Eu me pergunto se Maury realmente ajudaria com nosso anúncio?" disse Kubié.

Ele contatou o ex-produtor executivo de Povich, que colocou o zoológico em contato com o assistente executivo de Povich, segundo Kubié.

Kubié diz que escreveu num primeiro e-mail para a equipa de Povich: "'Esta pode ser uma ideia pouco ortodoxa - ou talvez você seja atingido por essas coisas o tempo todo - mas eu queria saber se você estaria aberto a nos ajudar, fazendo com que Maury revelasse os resultados da paternidade como só ele pode'".

O assistente de Povich confirmou que o antigo apresentador de talk show estava disposto a ajudar a fazer o grande anúncio.

O jardim zoológico recebeu o vídeo de Povich fazendo a grande revelação em 15 de dezembro, pouco antes de ele aceitar uma homenagem especial mais tarde naquela noite, disse Kubié.

"Acabado de receber o prémio Daytime Emmys Lifetime Achievement Honor, Maury Povich está aqui para nos ajudar a anunciar os resultados da paternidade de Siska, o nosso orangotango de Sumatra de 4 meses de idade!", publicou o Jardim Zoológico de Denver com um vídeo no X, em 19 de dezembro, com Povich vestido com um smoking enquanto segurava um envelope de manila.

"Quando se trata do orangotango, Siska, de 4 meses, Berani, tu és o pai!" Povich anunciou no clipe, que então mostra a equipe do zoológico aplaudindo a notícia.

"Foi maravilhoso trabalhar com Maury e a sua equipa e não podemos expressar a nossa gratidão por ele ter partilhado algum do seu tempo e energia para nos apoiar, especialmente num dia tão importante para ele pessoalmente", afirmou Kubié.

