Os fornecedores de emprego médicos emitem alertas sobre um déficit anual de 17.000 unidades de habitação para enfermeiros.

A Associação dos Empregadores de Cuidados (AGVP) prevê uma falta de vagas em lares de idosos no futuro próximo, com base em seus cálculos, e pede intervenção política. "Precisaremos de aproximadamente 17.000 vagas a mais em lares de idosos anualmente até 2040", afirmou o presidente da AGVP, Thomas Greiner. Isso equivale a cerca de 217 novos lares de idosos por ano. "Em vez de expandir e garantir o futuro dos cuidados aos idosos, estamos perdendo vagas - cerca de 16.000 apenas no ano passado", lamentou Greiner.

Algumas empresas de seguros de cuidados e políticos tentaram minimizar a situação, sugerindo que "não é tão ruim". No entanto, Greiner argumentou: "Se você precisa entrar em contato com oito lares apenas para entrar em uma lista de espera, isso mina a confiança em um governo funcional". Ele desafiou a política e as empresas de seguros de cuidados a revisarem suas estratégias - ou arriscar perder 450 lares e 33.000 vagas em lares de idosos neste e no próximo ano.

Olhando para trás, vemos que nem sempre tem que ser assim. Entre 2008 e 2009, foram estabelecidos até 330 lares de idosos, oferecendo mais de 23.000 vagas anualmente. Greiner então propôs reformas abrangentes nos cuidados de enfermagem que "criem um ambiente estável para familiares, recipients de cuidados, cuidadores e gerentes de lares de idosos".

