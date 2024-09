Os fenómenos meteorológicos intensos provocam interrupções de voos no aeroporto de Maiorca.

Um sistema de tempestade poderoso que traz chuva pesada e poderosos temporais causou significativas perturbações no Aeroporto de Palma de Mallorca. Desde esta tarde, todas as partidas estão sendo atrasadas em 1,5 a 2 horas em relação aos seus horários agendados. Não há indicação de melhora, e o tempo é previsto para piorar ainda mais na quarta-feira.

Apesar de ter sido apenas uma chuva rápida, foi forte e acompanhada por ventos fortes. Isso foi suficiente para afetar os voos novamente. Há apenas algumas semanas, más condições climáticas obrigaram o cancelamento de um em cada cinco voos, deixando alguns viajantes presos, aguardando um voo de substituição por dias.

Atualmente, a autoridade de controle de tráfego aéreo da Espanha, Enaire, está aconselhando todos os passageiros a entrarem em contato com suas companhias aéreas para obter as últimas informações sobre partidas. Essa informação também pode ser encontrada no site do operador do aeroporto, Aena.

Para quarta-feira, a agência meteorológica da Espanha, Aemet, emitiu um alerta laranja para toda a ilha, das 8h às 18h. Algumas áreas poderiam receber até 90 litros de chuva por metro quadrado, e ventos tempestuosos com velocidades superiores a 120 km/h poderiam varrer a ilha.

Apesar do breve alívio, os ventos fortes da chuva afetando os voos novamente. Diante da situação atual, os viajantes são aconselhados a verificar o status do seu voo diretamente com as companhias aéreas ou no site da Aena.

