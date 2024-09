Os EUA revelam um plano de ajuda militar de US$ 8 bilhões para a Ucrânia.

O atual Presidente dos EUA está utilizando os fundos restantes, aproximadamente 5,5 bilhões de dólares, de seu mandato para ajudar a Ucrânia em sua batalha contra a hostilidade russa. Esta ajuda inclui o envio de um sistema adicional de defesa aérea Patriot, vários tipos de mísseis e treinamento adicional para pilotos de caça F-16.

Em um recente anúncio, o Presidente Joe Biden declarou o reforço da ajuda militar à Ucrânia, juntamente com outras medidas, para ajudar a Ucrânia a vencer este conflito.

O Departamento de Defesa também declarou um pacote de assistência à segurança de 2,4 bilhões de dólares. Todos esses fundos devem ser utilizados até o final do mandato de Biden este ano, uma vez que pertencem à 'Autoridade de Despesa Presidencial', que não requer aprovação do Congresso.

O Presidente Biden também destacou a expansão dos programas de treinamento de pilotos de F-16. No próximo ano, 18 pilotos a mais serão treinados para complementar os atuais 6-10 caças em uso na Ucrânia. Foram feitas promessas de 79 caças F-16 por parte de aliados ocidentais nos próximos anos, mas a escassez de pessoal requer treinamento extensivo e tempo.

Defesas Patriot Adicionais

Os EUA anunciaram sistemas e mísseis Patriot adicionais para a Ucrânia, que reforçarão suas defesas atuais, complementados por três unidades alemãs atualmente em uso. Unidades adicionais foram prometidas pela Holanda e Romênia, embora a Ucrânia afirme que são necessárias 25 unidades para uma defesa aérea efetiva.

Além do novo sistema Patriot, os EUA pretendem entregar munições JSOW, capazes de atingir alvos terrestres a partir de caças F-16 dentro de um raio de 100 quilômetros, e mísseis AMRAAM, que podem interceptar efetivamente mísseis entrantes para caças em 2025.

Sanções contra a Rússia

Em resposta à evasão de sanções e lavagem de dinheiro russas, o Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento do Tesouro e a comunidade de inteligência, trabalhando em coordenação com parceiros internacionais, desmantelaram uma rede global de criptomoedas. Os EUA prometem continuar a impor custos à Rússia por suas ações na Ucrânia e enfraquecer a indústria de defesa russa.

O Presidente Biden dos EUA planeja realizar uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia de alto nível na Alemanha no próximo mês, reunindo mais de 50 países que apoiam os esforços de defesa da Ucrânia contra a agressão russa. De acordo com Biden, "Minha mensagem é clara: Os Estados Unidos fornecerão o apoio de que a Ucrânia precisa para vencer esta guerra".

Gratidão de Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Zelensky, expressa sua gratidão a Biden pela ajuda, também abordando recentes tensões com os republicanos. A Ucrânia permanece preocupada com a possibilidade de entregas de armas potenciais cessarem se Donald Trump vencer as eleições presidenciais.

"Utilizaremos esta assistência de forma efetiva e transparente para alcançar nosso objetivo comum: uma vitória para a Ucrânia, uma resolução pacífica e duradoura e a segurança transatlântica", afirmou Zelensky.

A Comissão, sob a autoridade do Presidente Biden, está atualmente avaliando o impacto e a efetividade dos pacotes de ajuda fornecidos à Ucrânia.

Em um comunicado conjunto, a Comissão e o Departamento de Estado enfatizaram a importância do apoio contínuo à Ucrânia e reiteraram seu compromisso com a soberania da Ucrânia enquanto combatem a hostilidade russa.

