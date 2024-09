Os EUA expressam preocupação com a possível ausência de pessoal americano para manter equipamentos militares na Ucrânia.

Administração Biden cancela plano para enviar civis americanos à Uânia para manter equipamento militar ocidental, incluindo caças F-16, segundo o "Washington Post". Este debate sobre o envio de civis dos EUA para um país em guerra contra forças russas vem fervilhando desde o início da guerra. Com a chegada tardia de caças F-16 na Uânia, a questão ganhou força. Os primeiros seis dos 80 F-16 prometidos pousaram na Uânia no final de julho. "Por trás das cenas, as agências de inteligência estão preocupadas com a possibilidade de a Rússia alvo civis americanos na Uânia", admitiu um oficial dos EUA.

16:14 Preocupação com Maria Kolesnikova: Oposição bielorrussa denuncia tratamento "brutalidade medieval" na prisãoA oposição bielorrussa está preocupada com o bem-estar da ativista presa Maria Kolesnikova. "As informações que recebemos de suas colegas de cela sobre Maria Kolesnikova são preocupantes", disse Svetlana Tikhanovskaya, líder exilada da oposição da Bielorrússia, no X. Kolesnikova agora pesa apenas 45 kg, está desnutrida e sofre com condições inumanas em isolamento perpétuo. Tikhanovskaya acusa as autoridades da prisão de "atrocidades medievais" e "execução lenta e deliberada" da conhecida crítica do governo.**

15:36 Produção de armamentos: Oficiais ucranianos se reúnem com conselheiros de segurança americana, britânica, francesa e alemãUma delegação ucraniana, liderada pela Ministra da Economia Julia Svyrydenko e Andriy Yermak, chefe da Casa Civil, está se reunindo com conselheiros de segurança americana, britânica, francesa e alemã em Washington, de acordo com o "Kyiv Independent". Os tópicos de discussão incluem produção conjunta de armas, potenciais investimentos ocidentais na indústria de defesa ucraniana e, especificamente, a necessidade de fortalecer a defesa aérea ucraniana e garantir ainda mais o sistema de energia, segundo a Casa Civil. "Este é um ponto crítico onde precisamos fazer o máximo esforço para ajudar a Uânia a alcançar a vitória. É importante aproveitar este momento judiciosamente", afirmou Yermak.**

14:56 Moscou esconde o conflito atrás de festas e comemoraçõesA guerra entre Uânia e Rússia continua a fervilhar nas linhas de frente. Mas a população de Moscou permanece alheia aos ataques de drones, depósitos de petróleo em chamas e vítimas civis. O correspondente da ntv, Rainer Munz, revela como a cidade tenta ocultar o conflito por todos os meios.**

14:25 Uânia: Várias fatalidades após ataque russo em Chasiv YarPelo menos cinco civis morreram em um ataque russo à cidade de Chasiv Yar, na linha de frente na região de Donetsk, como confirmou o governador regional, Vadym Fillaschkin, no Telegram. As vítimas tinham entre 24 e 38 anos. A carnificina começou nas primeiras horas da manhã, com projéteis atingindo uma residência particular e um edifício residencial.**

13:53 Após ataque russo, Kharkiv pranteia as vítimasApós um bombardeio russo na cidade ucraniana de Kharkiv, sobreviventes e familiares estão de luto pelas vítimas. De acordo com o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, sete pessoas morreram e 97 indivíduos, incluindo mais de 20 menores, ficaram feridos no ataque da sexta-feira à noite. A vítima mais nova tinha apenas dez meses.**

13:28 Ministro da Defesa da Uânia Lamenta Demissão do Chefe da Força Aérea "Provavelmente diria que é uma rotatividade, mas é lamentável", disse o Ministro da Defesa da Uânia, Rustem Ummerov, em entrevista à CNN, em resposta a perguntas sobre a ligação da demissão com a perda do caça. Ele enfatizou que os dois assuntos são distintos e destacou que a investigação sobre a causa raiz está em andamento. "Não quero especular", concluiu.**

13:03 Primeira-Ministro da Dinamarca: Não Há Alternativa Funcional à Vitória da Uânia no Conflito Contra a Rússia, de acordo com o "European Pravda", a Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou durante a conferência GLOBSEC em Praga que a Uânia deve vencer seu conflito contra a Rússia. "É um resultado inevitável. Não há alternativa à vitória da Uânia. Porque se a Rússia vencer, não apenas a Uânia sofrerá a derrota, mas também nós", ela é citada como dizendo. Frederiksen também destacou que há quase consenso sobre esse assunto dentro da União Europeia. "A Europa nunca esteve tão unida como agora (...). Às vezes temos desentendimentos internos (...) Mas são 26 contra um", cita o "European Pravda", referindo-se a toda a Europa contra a Rússia.**

12:15 Rússia Declara Controle Sobre Kirove na Região de Donetsk As forças russas supostamente tomaram o vilarejo de Kirove na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com o Ministério da Defesa russo em Moscou. As forças russas vêm fazendo progressos lentos porém constantes nas linhas de frente no leste. Donetsk, junto com Luhansk, forma a região industrialmente significativa de Donbass. As duas regiões, junto com Zaporizhzhia e Kherson mais ao sul na Uânia, foram supostamente anexadas pela Rússia em setembro de 2022, apesar de as tropas russas não terem controle total delas. A Uânia planeja recuperar todos os territórios - incluindo a península da Crimeia, que foi anexada em 2014 e fica muito ao sul de Kherson.**

11:45 Região Russa de Belgorod sob Fogo Ucraniano, Governador Relata Vítimas

Forças ucranianas atacaram a região russa de Belgorod, próxima à fronteira com a Ucrânia, segundo relatórios russos. O governador Vyacheslav Gladkov relatou mortes e feridos por meio de seu canal do Telegram. Um ataque urbano em Belgorod por volta das 11 da noite resultou em três mortes e mais de 30 feridos, com três crianças incluídas entre os feridos, de acordo com Gladkov. Mais de uma dúzia de edifícios e 47 carros foram relatadamente danificados.

11:10 Eleições na Moldávia Enfrentam Desinformação Russa, Diz Especialista

A Moldávia realizará eleições presidenciais em 20 de outubro e um referendo sobre a constitucionalização da membresia da UE, com 2,5 milhões de residentes participando. Brigitta Triebel, chefe da oficina da Konrad-Adenauer-Stiftung em Chisinau, afirma que a Rússia está tentando manipular as eleições através de desinformação e notícias falsas. "Os russos propagam, 'Se você quiser evitar um conflito como o da Ucrânia, vote em partidos pró-russos,'" diz Triebel, explorando as ansiedades dos cidadãos.

10:49 Ucrânia Intercepta 24 Drones Russos em 24 Horas, Relata Força Aérea

A força aérea ucraniana alega ter interceptado 24 drones russos, enquanto as forças russas lançaram 52 drones contra alvos ucranianos durante a noite de sexta-feira para sábado. Oito regiões da Ucrânia foram afetadas por esse ataque, com 25 drones caindo sozinhos e três invadindo a Rússia e a Bielorrússia. Não foram relatadas baixas ou danos significativos. Kyiv viu quatro ataques de drones nesta semana, e todos os drones que atacavam a cidade foram interceptados.

10:16 Ataque Allegado da Ucrânia em Convoy Militar Russo em Kursk Obtido por Blogueiros Russos

Bogueiros militares russos compartilharam um vídeo no Telegram, supostamente mostrando um ataque a um convoy militar russo na entrada da vila de Swannoje na região de Kursk. O vídeo mostra veículos destruídos e uma ponte desabada sobre o rio Seym em Kursk.

09:34 Bombardeio Ucraniano Relatado na Cidade Russa de Shebekino

Autoridades em Shebekino, uma cidade em Belgorod, relatam feridos por bombardeio ucraniano em uma mulher no sábado. Shebekino fica perto da fronteira com a Ucrânia.

09:00 Ucrânia Publica Perdas de Tropas Russas na Ucrânia

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, a Rússia perdeu cerca de 614.950 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022 e 1.360 nas últimas 24 horas. Além das tropas, oito tanques, 42 sistemas de artilharia e 18 drones foram relatadamente destruídos durante esse período. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia perdeu 8.582 tanques, 17.614 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.471 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. Estimativas ocidentais colocam as perdas em um nível menor.

08:35 Ataque Allegado da Ucrânia em Belgorod Mata Cinco na Rússia

De acordo com autoridades locais em Belgorod, cinco pessoas morreram e 46 ficaram feridas em um ataque ucraniano por volta das 11 da noite. 37 pessoas foram hospitalizadas, incluindo sete crianças, segundo o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Um vídeo, aparentemente de uma câmera de painel e circulando nas redes sociais, revela uma explosão após outro carro ser detonado. No entanto, não é possível garantir a verificação independente de tais alegações e imagens.

07:48 Mídia Independente Russa Relata Pelo Menos 66.471 Soldados Russos Mortos na Ucrânia

De acordo com a mídia independente russa Mediazona, pelo menos 66.471 soldados russos morreram na Ucrânia. O relatório cobre os nomes dos soldados encontrados através de pesquisas em fontes abertas pela Mediazona e BBC News Russian. O número real de baixas pode ser maior, já que apenas os casos identificados estão incluídos neste relatório. A Ucrânia afirma mais de 600.000 mortes de soldados russos, com figuras semelhantes de estimativas ocidentais, embora essas sejam provavelmente figuras mínimas.

07:15 Número de Mortos Sobe para 7 Após Ataque Russo em Kharkiv, Ucrânia

Sete pessoas morreram e 97 ficaram feridas, incluindo mais de 20 menores, em Kharkiv após um ataque russo na cidade, de acordo com Oleg Synegubov, governador da região de Kharkiv, por meio do Telegram. Um ataque com uma bomba D-30 SM-Lenkluftbombe atingiu um playground infantil e um edifício residencial de 12 andares em Kharkiv, causando um incêndio que continuou até a manhã de sábado.

06:27 ISW: Descontentamento do Povo Russo com Putin Atinge Nível Histórico

De acordo com dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a população russa está crescendo descontente com o governo e o presidente Vladimir Putin após a incursão ucraniana na região russa de Kursk. Uma pesquisa da Fundação de Opinião Pública do Estado revelou que 28% dos respondentes estão insatisfeitos com as ações das autoridades russas após a incursão. Citando estatísticas do Centro de Pesquisa de Opinião Pública do Estado (VCIOM), a taxa de aprovação de Putin caiu 3,5 pontos percentuais para 73,6% durante a última semana de agosto, marcando um recorde histórico desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022. O ISW destaca que essas pesquisas mostram um aumento na insatisfação social desde a incursão na região de Kursk pela Ucrânia.

05:40 Colômbia: Cidadãos detidos pela Rússia por auxiliarem a UcrâniaA serviço de segurança FSB da Rússia teria detido dois cidadãos colombianos que supostamente lutaram pela Ucrânia. Alexander Ante e José Aron Medina foram entregues pela Venezuela após sua captura por autoridades locais durante uma escala em Caracas antes de retornar à Colômbia. Meios de comunicação espanhóis especulam que os dois homens se juntaram à Legião Internacional durante o verão de 2023. Eles foram detidos no aeroporto de Caracas em meados de julho. Evidências obtidas pelo FSB mostram sua participação no conflito e vestimenta militar ucraniana.

04:47 Pavel: Avanço russo em Pokrovsk não está relacionado às operações ucranianas em KurskO presidente checo Petr Pavel acredita que o avanço da Rússia perto de Pokrovsk, na oblast de Donetsk, não está relacionado às operações ucranianas na oblast russa de Kursk. Pavel acredita que não há relação direta entre o rápido progresso das forças russas na frente de Pokrovsk e as ações ucranianas em Kursk, como compartilhou com a Rádio Liberdade. "A administração russa está determinada a anexar os territórios de todas as quatro oblasts – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson – que considera suas durante um período favorável para engajamentos militares", explicou Pavel, de acordo com a "Ukrainska Pravda".

03:47 Stoltenberg: Avanço ucraniano em Kursk é justificadoO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou a incursão da Ucrânia na região fronteiriça russa de Kursk como legítima. A Ucrânia tem o direito de se defender, enfatizou Stoltenberg ao jornal Welt am Sonntag. Ele também esclareceu que o direito de defesa não é limitado pela fronteira internacional. Quanto às alegações de aviso prévio do Ocidente sobre ataques a território russo, Stoltenberg afirmou que a Ucrânia não consultou a NATO sobre o avanço em Kursk, e a NATO não teve papel na questão.

02:48 Ucrânia acusa Rússia de amplo uso de armas químicasDesde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, foram relatados mais de 4.000 incidentes de uso de armas químicas nas linhas de frente, de acordo com autoridades ucranianas, segundo o "Kyiv Independent". Mais de 3.100 desses incidentes foram documentados desde dezembro de 2023, indicando um aumento significativo no uso de armas químicas em comparação com os aproximadamente 600 incidentes em janeiro. Um registro compilado pela Ucrânia mostra um pico no número de casos relatados em maio de 2024, com um recorde de 715 incidentes, após o qual o número caiu gradualmente durante os meses de verão. Não há dados disponíveis para agosto.

01:49 ICC pede prisão de Putin durante viagem à MongóliaUm representante do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fadi el-Abdallah, informou à BBC que, como estado-membro, a Mongólia está obrigada a cumprir o mandado de prisão emitido contra o presidente russo Vladimir Putin durante sua visita ao país em 3 de setembro. Como membro do TPI que ratificou o Estatuto de Roma, a Mongólia está obrigada a deter Putin ao chegar em seu território. O TPI emitiu o mandado de prisão contra Putin em março de 2023 por alegada deportação forçada de crianças de regiões ucranianas ocupadas pela Rússia.

00:33 Chamada de vídeo Biden-von der Leyen comemora aniversário da invasão russaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatiza a importância de laços transatlânticos fortes, independentemente do resultado das eleições presidenciais dos EUA em novembro, durante a cerimônia do Prêmio Transatlântico da República Checa e Eslováquia (CSTA). Durante seu discurso de aceitação na conferência de segurança Globsec em Praga, von der Leyen lembra uma chamada de vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, no primeiro dia da invasão da Rússia à Ucrânia (fevereiro de 2022). "Concordamos com nossa resposta à guerra de Putin", diz von der Leyen. A Europa e a América reafirmaram seu compromisso em "ficar juntas do lado certo da história".

23:19 Mortes russas após ataque ucraniano em BelgorodPelo menos cinco pessoas morreram em recentes ataques ucranianos à região fronteiriça russa de Belgorod, de acordo com fontes russas. Uma mulher e quatro homens morreram instantaneamente, de acordo com o governador regional Vyacheslav Gladkov, disseminando informações via serviço de mensagens Telegram. Trinta e sete outras pessoas ficaram feridas. A Ucrânia teria usado munições de cluster e lançado vários ataques de foguetes em Belgorod e na região circundante.

22:01 Ucrânia busca AI para enxames de drones e tecnologia de foguetes econômicaA Ucrânia busca colaborar com fabricantes de armas no desenvolvimento de AI para enxames de drones e foguetes acessíveis para contra-atacar drones suicidas russos, afirmou o ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, no Fórum Globsec em Praga. Ao longo de toda a invasão russa, tanto a Ucrânia quanto a Rússia investiram significativamente na tecnologia de drones, transformando a guerra contemporânea. De acordo com Fedorov, os soldados ucranianos agora enfrentam vários desafios, como hardware russo, infantaria, esgotamento de munição, drones suicidas e drones de reconhecimento. Para enfrentar esses desafios, o exército ucraniano emprega drones econômicos de visão em primeira pessoa (FPV), drones de reconhecimento, pequenos sistemas de defesa aérea e drones de longo alcance produzidos localmente para atacar alvos russos, de acordo com Fedorov. "Quais são os desafios futuros que requerem sua assistência? Como você pode estabelecer um sistema de guiamento a laser eficiente, como você pode desenvolver AI para enxames de drones, como você pode produzir HIMARS ucranianos, como você pode fabricar foguetes ucranianos econômicos para derrubar Shaheds?" pergunta Fedorov.

21:32 Ucrânia Adquire Munição de Artilharia EssencialA Ucrânia está recebendo sua primeira alocação de munição de obuseiros da coalizão EUA-Européia. Isso foi revelado pelo Ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, Jan Lipavský, em Bruxelas. Munição de 155 mm é criticamente necessária no campo de batalha. "A iniciativa de munição tcheca está cumprindo sua promessa e até o final do ano entregaremos meio milhão de projéteis de alto calibre. Cerca de 100.000 peças foram entregues em julho e agosto", diz Lipavský.

A Administração Biden decidiu não enviar civis americanos para manter equipamento militar ocidental na Ucrânia devido a preocupações com o possível alvo russo de contratantes americanos.

Com a chegada de caças F-16 na Ucrânia, há crescentes preocupações entre as agências de inteligência sobre a possibilidade de o Rússia alvo contratantes americanos no país.

