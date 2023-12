Os EUA estão seriamente preocupados com a votação da ONU sobre a suspensão dos combates entre Israel e o Hamas e a ajuda humanitária a Gaza

Estas preocupações, se não forem resolvidas, poderão colocar a resolução, três vezes adiada, num limbo contínuo. Como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um veto dos EUA significa que a resolução não será aprovada.

"O objetivo desta resolução é facilitar e ajudar a expandir a assistência humanitária que chega a Gaza, e não podemos perder de vista esse objetivo", disse Nate Evans, porta-voz da Missão dos EUA na ONU. "Continuam a existir preocupações sérias e generalizadas de que esta resolução, tal como está redigida, possa abrandar a distribuição da ajuda humanitária ao obrigar a ONU a criar um mecanismo de controlo impraticável. Temos de garantir que qualquer resolução ajuda e não prejudica a situação no terreno".

O calendário para uma possível votação da resolução na quinta-feira ainda não foi anunciado.

Uma fonte diplomática disse anteriormente à CNN que as principais questões com as negociações sobre o projeto são a linguagem da "cessação das hostilidades" e o apelo para que a ONU "estabeleça um mecanismo de monitorização na Faixa de Gaza com o pessoal e equipamento necessários, sob a autoridade do Secretário-Geral das Nações Unidas".

O Presidente Joe Biden disse aos jornalistas na tarde de quarta-feira: "Estamos a negociar neste momento na ONU os contornos de uma resolução... uma resolução com a qual poderemos estar de acordo".

Os atrasos anteriores desta semana centraram-se na reticência dos Estados Unidos em assinar uma resolução que poderia ser vista como uma repreensão à contínua campanha militar de Israel em Gaza.

Os diplomatas tinham esperança de que a alteração de alguma linguagem pudesse obter o apoio americano ou, pelo menos, uma abstenção na votação, o que permitiria a aprovação da resolução.

Mas embora os EUA, o mais forte aliado de Israel, tenham condenado repetidamente o ataque do Hamas que matou mais de 1.200 pessoas a 7 de outubro, o número crescente de civis mortos em Gaza devido à resposta de Israel levou os altos funcionários americanos - incluindo Biden - a instar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a tomar medidas mais significativas para proteger vidas inocentes enquanto trava a sua guerra contra o Hamas.

Cerca de 20.000 palestinianos foram mortos desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

Durante uma reunião do Conselho de Segurança no início desta semana, o embaixador adjunto na ONU, Robert Wood, afirmou que os civis e os jornalistas devem continuar a ser protegidos e que a ajuda humanitária vital deve chegar aos civis.

Wood, que também manifestou a sua preocupação com a violência dos colonos israelitas na Cisjordânia, não deu a entender como é que os Estados Unidos iriam votar a resolução.

Os EUA vetaram medidas anteriores no Conselho de Segurança da ONU e votaram contra um apelo ao cessar-fogo na Assembleia Geral da ONU.

Na semana passada, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou a favor de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza devastada pela guerra, numa repreensão aos Estados Unidos, que bloquearam repetidamente os pedidos de cessar-fogo no Conselho de Segurança.

Embora o voto da Assembleia Geral seja politicamente significativo e visto como tendo um peso moral, não é vinculativo, ao contrário de uma resolução do Conselho de Segurança.

