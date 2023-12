Os EUA estão prontos a aliviar as restrições à venda de armas ofensivas à Arábia Saudita

Nos primeiros dias da sua administração, o Presidente Joe Biden congelou a venda de armas ofensivas dos EUA, como munições guiadas de precisão, à Arábia Saudita, no meio de uma guerra brutal entre uma coligação liderada pela Arábia Saudita e os Houthis apoiados pelo Irão no Iémen, que matou mais de 100 000 pessoas, segundo grupos de activistas, no final de 2021.

Em março de 2022, a Arábia Saudita e os Houthis entraram numa trégua mediada pelos EUA e pela ONU que, em grande parte, se tem mantido. Um funcionário dos EUA disse à CNN que os EUA deixaram claro para a Arábia Saudita que o congelamento de certas classes de armas terminaria quando o papel do reino na guerra no Iémen terminasse.

"Este período de calma no Iémen, que já dura quase dois anos, não tem precedentes e é atribuível à diplomacia dos EUA e ao envolvimento construtivo da Arábia Saudita com os Houthis, os Omanis e outros", disse o funcionário. "Portanto, os sauditas cumpriram a sua parte do acordo e nós estamos preparados para cumprir a nossa, devolvendo estes casos à ordem normal através de uma notificação e consulta adequadas ao Congresso."

O ex-presidente Barack Obama proibiu a venda de tecnologia militar guiada de precisão dos EUA para a Arábia Saudita em 2016, após um ataque saudita a um funeral no Iêmen que matou 155 pessoas, mas essa proibição foi revogada pelo governo Trump em março de 2017.

Uma investigação da CNN em 2018 descobriu que uma bomba de 500 libras usada pela Arábia Saudita que matou dezenas de crianças no Iémen foi fornecida pelos EUA, levantando novas questões sobre como os sauditas estavam a usar munições fornecidas pelos EUA na época e renovando os apelos dos legisladores dos EUA para maiores restrições e supervisão das vendas de armas dos EUA ao reino.

Não é claro quando é que a administração poderá alterar formalmente a sua política e as autoridades disseram que uma decisão não é iminente. Mas as autoridades sauditas instaram os legisladores norte-americanos, nas últimas semanas, a aprovar a venda de armas ofensivas ao reino, uma vez revertido o congelamento das vendas por parte da administração, disse à CNN um assessor do Congresso familiarizado com o assunto.

O pedido saudita surge no meio de tensões acrescidas na região, resultantes da guerra entre Israel e o Hamas, particularmente por parte de grupos de milícias apoiados pelo Irão, que é o principal inimigo regional da Arábia Saudita. Os Houthis no Iémen começaram a atacar navios comerciais e mercantes no Mar Vermelho, provocando uma resposta multinacional, e as milícias apoiadas pelo Irão lançaram mais de 100 ataques contra bases militares dos EUA e da coligação no Iraque e na Síria desde 17 de outubro.

O New York Times noticiou pela primeira vez que os EUA poderiam em breve aliviar as restrições ao armamento.

