Os estudantes menos ricos mostraram uma diminuição nos pedidos de ajuda financeira para a faculdade após o lançamento defeituoso do processo FAFSA.

A entrega do formulário é crucial para garantir o acesso a bolsas federais Pell, empréstimos estudantis e outras formas de auxílio financeiro para a faculdade. A falta de assistência financeira pode tornar a educação superior um sonho inatingível para alguns estudantes.

Até 25 de agosto, houve uma queda de 3% nas submissões do FAFSA, ou um total de 432.000 submissões a menos, de acordo com um recente estudo realizado pela Government Accountability Office (GAO), uma organização não partidária.

A queda nas aplicações foi mais significativa entre famílias com rendimentos entre $30.001 e $48.000, assim como indivíduos que ganham $30.000 ou menos.

A GAO apresentou seus primeiros resultados em uma audiência da Comissão da Câmara sobre Educação e Trabalho na terça-feira.

Tanto democratas quanto republicanos têm criticado a maneira como o Departamento de Educação lidou com o lançamento do novo FAFSA.

O deputado Burgess Owens, republicano do Utah e presidente do Subcomitê de Educação Superior e Desenvolvimento da Força de Trabalho, expressou preocupação, chamando-o de "inaceitável" e afirmando que a administração Biden-Harris deixou muitos estudantes e famílias no escuro.

A deputada Frederica Wilson, democrata da Flórida e membro de maior hierarquia do subcomitê, concordou que o lançamento da atualização do FAFSA foi prejudicado por erros do Departamento de Educação.

O Departamento de Educação lançou sua própria análise, afirmando que até 20 de setembro havia apenas uma queda de 2% nas submissões do FAFSA em comparação com o ano anterior. No entanto, eles reconheceram que os candidatos de menor renda ainda estavam atrás.

Apesar disso, os estudantes ainda podem submeter o FAFSA para obter auxílio financeiro para o ano acadêmico atual, embora provavelmente já tenham decidido sobre a matrícula.

A GAO descobriu que os estudantes tiveram aproximadamente 100 dias a menos para concluir o FAFSA neste ano. Além disso, cerca de 75% das ligações para o centro de ligação do Departamento de Educação permaneceram sem resposta durante os primeiros cinco meses do lançamento devido à falta de pessoal.

A atualização do FAFSA foi determinada pelo Congresso para ser lançada até 2024 e pretendia simplificar o processo de aplicação. No entanto, o lançamento foi marcado por atrasos, problemas técnicos e erros administrativos, fazendo com que o formulário fosse disponibilizado três meses depois da data habitual de 1º de outubro.

Muitos estudantes ainda não receberam suas cartas de concessão de auxílio financeiro até 1º de maio, data em que as faculdades tradicionalmente exigem que os estudantes decidam sobre a matrícula no outono. Nesse momento, as conclusões do FAFSA entre os formandos do ensino médio haviam caído em 29% em comparação com a turma anterior no mesmo ponto do ano passado, de acordo com a Rede Nacional de Conquista de Graduação Universitária.

Agora, para novos aplicantes, incluindo aqueles que se formaram na primavera, as submissões estão cerca de 8,5% abaixo. Em resposta, o Departamento de Educação decidiu lançar o FAFSA de 2025-2026 em etapas, permitindo que apenas um número limitado de estudantes e famílias acesse-o na data de lançamento tradicional de 1º de outubro para uma fase de teste, com o formulário ficando disponível para todos em 1º de dezembro.

A política em andamento em torno do lançamento do formulário FAFSA levou a críticas de ambos os partidos, com o deputado Burgess Owens chamando-o de "inaceitável". Devido a problemas técnicos e atrasos, o formulário foi disponibilizado três meses depois do habitual, afetando o cronograma dos estudantes para garantir auxílio financeiro para a educação superior.

Leia também: