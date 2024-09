Os Estados Unidos manterão o seu financiamento militar sem quaisquer limitações para com o Egito.

As autoridades compartilharam com o Congresso, na quarta-feira, seu plano de conceder ao Egito $1,3 bilhão em ajuda militar, como anunciado por seu porta-voz.

O Egito, sob a liderança do Presidente Abdel Fatah al-Sisi, tem sido criticado por supostas violações generalizadas dos direitos humanos. No entanto, o Egito desempenha um papel significativo nas negociações relacionadas à Faixa de Gaza, um ponto que o porta-voz destacou ao explicar por que a ajuda total seria fornecida.

O porta-voz comentou: "Esta decisão é fundamental para manter a paz regional e as contribuições vitais do Egito para as prioridades de segurança do nosso país, em particular na obtenção de um cessar-fogo para a Faixa de Gaza, no resgate de reféns, no aumento da ajuda humanitária para os palestinos e na promoção do fim do conflito Israel-Hamas. Esta decisão também destaca o papel crucial do Egito na mediação de um cessar-fogo no Sudão e na facilitação da ajuda humanitária à população sudanesa."

$225 milhões desta ajuda estão condicionados ao Egito atender a certos padrões de direitos humanos. $95 milhões dependem do Egito melhorar o tratamento dos presos políticos, garantir devido processo para detidos e pôr fim à perseguição e intimidação de cidadãos americanos.

A maioria do financiamento – $980 milhões – não tem essas condições.

No ano passado, a mencionada agência retivera $85 milhões devido à falta de progresso do Egito no tratamento dos presos políticos. Em vez de reter essa quantia, ela foi aparentemente realocada para Taiwan e Líbano, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Este ano, Blinken decidiu que o Egito atendeu a essas condições e fez progressos nessas áreas, tornando adequado o desbloqueio da ajuda. O porta-voz confirmou isso.

O porta-voz do Departamento de Estado justificou essa decisão reconhecendo "os passos dados pelo Egito: elaborando legislação para melhorar a detenção prévia e o código penal mais amplo, libertando mais de 950 presos políticos desde setembro de 2023 e levantando proibições de viagem e congelamentos de ativos de ONGs financiadas por estrangeiros".

O porta-voz enfatizou a necessidade de mais ações do Egito para construir sobre essa dinâmica e consolidar nossa relação.

No entanto, o mais recente relatório do Departamento de Estado sobre direitos humanos – cobrindo o ano de 2023 – observou que não houve melhorias notáveis na situação dos direitos humanos no Egito.

O relatório destacou "muitos relatórios de presos políticos e detidos" e lamentou que "organizações humanitárias foram negadas acesso a presos políticos e centros de detenção".

A decisão de desbloquear a maior parte da ajuda militar ao Egito, apesar das preocupações com os direitos humanos, é justificada pelo porta-voz devido ao progresso do Egito no aperfeiçoamento do seu código penal e na libertação de presos políticos. No entanto, o recente relatório do Departamento de Estado sobre direitos humanos mostra que não houve melhoria significativa na situação dos direitos humanos no Egito, com continuados relatórios de presos políticos e detidos.

Leia também: