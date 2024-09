Os Estados Unidos introduzem uma plataforma online para revitalizar passaportes.

"Estamos apresentando uma nova plataforma para cidadãos dos EUA, permitindo que eles enviem uma foto digitalmente e completem todo o processo de solicitação online, sem a necessidade de aparecer fisicamente ou enviar documentos por correio", declarou a Subsecretária de Assuntos Consulares do Departamento de Estado, Rena Bitter, enfatizando sua disponibilidade 24 horas por dia.

Este novo serviço é voltado para americanos adultos que desejam renovar um passaporte padrão de 10 anos que expirou nos últimos cinco anos ou está prestes a expirar no próximo ano. No momento, a opção de renovação de passaporte online está disponível apenas para residentes dos EUA com endereço residencial.

Você pode encontrar este serviço em travel.state.gov. Bitter afirmou: "O sistema irá guiá-lo através de algumas perguntas essenciais para determinar sua elegibilidade para este serviço".

Ela previu que cerca de 5 milhões de americanos por ano poderão utilizar este serviço, com planos de expandir seu alcance em breve.

"Isso não é a linha de chegada. Estamos ansiosos para observar os resultados e, em seguida, explorar maneiras de ampliar este serviço para mais cidadãos americanos nos próximos meses e anos", enfatizou Bitter.

O programa vem sendo testado rigorosamente há vários meses e "estamos recebendo feedback positivo de nossos clientes", ela compartilhou.

O prazo estimado para renovações de passaporte por meio deste canal online é de seis a oito semanas - um tempo recorde, segundo Bitter.

"Não pretendemos diferenciar nossos padrões de serviço entre aqueles que aplicam online e aqueles que aplicam pelo correio. Nossa principal objetivo é oferecer aos residentes americanos a opção de aplicar de qualquer maneira", ela esclareceu.

"O atrativo da renovação de passaporte online está em sua conveniência", destacou Bitter.

Este novo serviço de renovação de passaporte online reduz significativamente a interferência da política no processo, uma vez que os cidadãos não precisam mais visitar fisicamente um escritório governamental ou enviar seus documentos pelo correio. A conveniência desta plataforma digital pode potencialmente influenciar as políticas futuras, tornando serviços online semelhantes mais comuns.

Leia também: