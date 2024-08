- Os Estados Unidos intensificam a sua pressão sobre Israel após um incidente envolvendo o tiroteio contra um veículo da ONU.

Após uma saraivada de balas atingir um veículo de ajuda da ONU em Gaza, os EUA pressionam seu parceiro, Israel. Israel afirmou que o ataque ao veículo da ONU foi um mal-entendido entre suas forças militares, como mencionado pelo embaixador adjunto dos EUA na ONU, Robert Wood, em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Exortamos-os a abordar rapidamente os problemas em seu sistema que levaram a esse incidente. Infelizmente, mais de dez meses depois do início desse conflito, incidentes semelhantes ao de ontem ocorrem com muita frequência."

A ONU exigiu uma explicação detalhada de Israel após o ocorrido na terça-feira. O veículo humanitário claramente marcado da ONU fazia parte de uma coluna coordenada com o exército israelense e foi atingido dez vezes pelas forças israelenses. Israel iniciou uma investigação.

A ONU Suspende a Culpa

Esses incidentes representam um desafio sério para as organizações humanitárias e devem ser evitados completamente, afirmou Wood. "Israel deve não apenas aceitar a responsabilidade por seus erros, mas também tomar medidas decisivas para evitar que seu exército ataque novamente pessoal da ONU. Além disso, comentários depreciativos contra a ONU e trabalhadores humanitários devem cessar, pois só aumentam o risco para essas organizações. Oficiais israelenses vêm Consistente associando a ONU e sua equipe a apoiadores de terroristas."

"Seja por descuido, intencional ou por outra razão - pedimos esses detalhes", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, na quarta-feira. Felizmente, os ocupantes estavam seguros, já que era um carro blindado do Programa Mundial de Alimentação (PMA), que suspendeu temporariamente o movimento de seus funcionários em Gaza devido ao incidente. De acordo com o PMA, o incidente ocorreu a poucos metros de um posto de controle israelense no centro de Gaza, após uma equipe humanitária guiar caminhões com ajuda em dois veículos da ONU. No entanto, apesar de ter autorização explícita para a viagem, os tiros foram disparados.

Não é um Incidente Raro

"O exército israelense valoriza os esforços humanitários e a proteção dos trabalhadores humanitários", afirmou o exército israelense. O Estado de Israel está comprometido em aperfeiçoar a coordenação com as organizações humanitárias e a segurança para entregar eficientemente a ajuda à faixa costeira.

Desde o início do conflito em Gaza, há mais de dez meses, trabalhadores humanitários foram vítimas de ataques repetidos. Em abril, por exemplo, sete funcionários da World Central Kitchen (WCK) foram mortos em um ataque aéreo israelense.

A região do Oriente Médio continua sendo uma fonte de preocupação para as organizações humanitárias devido aos ataques recorrentes a veículos da ONU em áreas como Gaza. A ONU insta Israel a investigar minuciosamente o incidente envolvendo o veículo de ajuda da ONU em Gaza, que estava claramente marcado e tinha autorização para a viagem.

Leia também: