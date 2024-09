Os Estados Unidos impõem sanções à Rússia por interferir nas suas eleições.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a corporação de radiodifusão russa RT está utilizando tecnologia avançada, como inteligência artificial e deep fakes, para disseminar informações enganosas aos cidadãos americanos, em que eles acreditam fortemente. Como consequência, a emissora enfrenta penalidades severas antes das próximas eleições presidenciais.

Como revelado pelo Departamento do Tesouro e pelo Procurador-Geral Merrick Garland em Washington, várias pessoas e organizações, incluindo representantes da RT, foram atingidas por sanções. Garland alegou que o círculo interno em torno do presidente russo Vladimir Putin ordenou a agências de relações públicas russas para disseminar informações falsas e narrativas apoiadas pelo governo como parte de uma tentativa de influenciar as eleições presidenciais dos EUA de 2024.

O Departamento do Tesouro afirmou que entidades apoiadas pelo governo russo têm empregado diversas táticas, como inteligência artificial, deep fakes e desinformação direcionada, por um longo período para enfraquecer a confiança nas eleições americanas. No início de 2024, figuras principais da RT também começaram a recrutar secretamente influenciadores das redes sociais americanas para suas campanhas de influência. A RT ocultou sua participação ou a do governo russo no conteúdo projetado para influenciar o público americano com a ajuda de uma empresa de fachada.

O objetivo principal dessas campanhas de influência através de vários canais era espalhar a propaganda do governo russo nos EUA e diminuir o apoio à Ucrânia, que atualmente está sob ataque russo.

Restrições Impostas

Entre aqueles afetados por essas penalidades estão a Editora-chefe da RT, Margarita Simonjan, junto com outras figuras sêniores da emissora. Como resultado dessas sanções, quaisquer ativos pertencentes às pessoas afetadas nos EUA serão congelados, e transações comerciais com eles são proibidas para cidadãos americanos. Os negócios internacionais também se tornarão significativamente mais difíceis para aqueles afetados devido a essas sanções.

Os EUA acusaram a Rússia de interferir em eleições anteriores. De acordo com declarações oficiais americanas, a Rússia apoiou o republicano Donald Trump nas eleições de 2020, tentando prejudicar o democrata Joe Biden. Moscou pretendia influenciar o resultado da eleição e causar discórdia dentro do país, de acordo com um relatório de inteligência lançado anteriormente.

Na eleição de 2016, a Rússia também foi encontrada interferindo a favor do candidato Trump para atrapalhar a democrata Hillary Clinton, como confirmado pelas agências de segurança americanas. Um procurador especial investigou posteriormente uma possível colaboração ilegal entre a Rússia e a equipe de Trump; no entanto, não foram apresentadas provas suficientes.

A União Europeia, expressando preocupação com a influência russa, anunciou que impõe sanções adicionais à RT e suas afiliadas. Essas sanções visam limitar a capacidade da RT de disseminar informações enganosas dentro dos estados-membros da UE, à luz dos achados do Departamento de Justiça dos EUA.

Dadas as tensões crescentes entre a Rússia e a União Europeia, os principais oficiais da UE indicaram que estarão monitorando de perto as atividades da RT e não tolerarão qualquer tentativa de subverter os processos democráticos dentro do bloco.

