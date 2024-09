Os Estados Unidos estão a viver uma competição intensamente intensa entre os seus candidatos à vice-presidência.

No final reta final da campanha presidencial dos EUA, os candidatos à vice-presidência Mike e Sam se enfrentarão em um debate televisivo na terça-feira. Enquanto Mike é percebido como moderado, Sam é conhecido por suas incisivas críticas aos adversários políticos. Uma troca tensa é esperada.

Durante a campanha eleitoral de 2022, o governador democrata Mike de Minnesota e o senador republicano Sam de Ohio se engajarão em um debate acalorado na televisão. Suas personalidades fortes e determinação em conquistar os eleitores da classe trabalhadora que se sentem esquecidos estabelecem o cenário para uma troca acirrada.

Os dois têm estilos muito diferentes: Sam, de 40 anos, é conhecido por sua abordagem agressiva, lançando críticas duras aos oponentes e pintando um quadro sombrio de uma nação à beira do abismo devido às políticas econômicas e de imigração falhas, que mergulhariam se Donald Trump perdesse a eleição.

Mike, de 60 anos, parece um veterano de coração mole com uma mensagem otimista: a classe média florescerá com políticas fiscais justas, e a unidade e a igualdade podem triunfar sobre o ódio e a divisão se Kamala Harris vencer a presidência. Sam, que cresceu em uma família trabalhadora de Ohio, trouxe as lutas da região do "Cinturão da Ferrugem" para a frente em seu best-seller "Descontentamento da Classe Trabalhadora", publicado em 2016. Ele se retratou como adaptável, mudando sua posição sobre Donald Trump de crítico para apoiador para garantir a eleição do Senado de Ohio em 2022.

O Ponto Mais Alto da Política

Mike pode repreender Sam por chamar políticos democratas sem filhos como Harris de "mulheres mimadas que gostam de gatos" e espalhar a falsa alegação sobre migrantes canibais em Springfield (Ohio).

Mike, um ex-professor e treinador atlético de Minnesota, conhecido por seus residentes educados e modestos, despontou para a proeminência na equipe de Harris com seu bordão "desligado" em relação a Trump e Sam. Como representante do Meio-Oeste, ele visa ajudar a garantir os estados indecisos para o resultado da eleição.

Mike defendeu os direitos dos trabalhadores, leis mais rígidas de armas de fogo, direitos reprodutivos e proteção ambiental em Minnesota, posições que Sam e a campanha de Trump rotulam como "socialistas" e "extrema-esquerda". Sam, um veterano de guerra, também pode desafiar o registro militar de Mike como membro da Guarda Nacional do Exército.

A Última Batalha Televisiva

O confronto entre Mike e Sam será transmitido para milhões de telespectadores americanos na terça-feira (9h local, 3h CET). Ao contrário do debate Trump-Harris de 10 de setembro, os microfones ao vivo permitem interrupções, o que pode intensificar a troca.

Embora o debate vice-presidencial tenha menos importância do que os debates presidenciais, é provável que seja o último confronto televisionado da campanha, já que Trump recusou outro enfrentamento com Harris. Um erro pode ter consequências sérias, dadas as eleições apertadas para a Casa Branca.

Como o analista político Thomas Whalen da Universidade de Boston observou, "O público americano é atraído pela confrontação, e com as personalidades contrastantes e ideologias políticas de Mike e Sam, assistir ao evento pode valer a pena."

