Os Estados Unidos estão a examinar a proposta de Selensky.

12:25 Londres: Mais de 2000 Ataques a Instalações de Saúde na Ucrânia Desde o Início da Guerra

O Ministério da Defesa do Reino Unido afirma que aproximadamente 2013 ataques ocorreram em instalações de saúde na Ucrânia desde que a Rússia invadiu seu vizinho, iniciando em fevereiro de 2022. Pessoal foi alvo 235 vezes, e em julho do ano passado, as forças russas bombardearam um hospital infantil em Kyiv. Os ataques de Moscou ao sistema de saúde resultaram na morte de 176 pessoas, segundo o ministério.

11:48 Ucrânia Reporta Quatro Mortes Após Ataque à Sede da Polícia

O número de mortos em um ataque russo à sede da polícia em Kryvyi Rih aumentou para quatro. Um policial ainda está presumido como preso sob os escombros, à medida que os esforços de resgate continuam, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque com foguetes em Kryvyi Rih marca o segundo ataque às forças policiais da Ucrânia em dois dias.

10:58 Especialista Militar: Contra-Ataque Russo em Kursk Avança

O analista australiano de defesa Mick Ryan sugere que o contra-ataque russo em Kursk fez algum progresso. Em agosto, as forças ucranianas cruzaram a região russa de Kursk e ocuparam território. Inicialmente surpreendidos, os russos agora estão contra-atacando, embora a um ritmo mais lento, de acordo com a declaração de Ryan. Ryan teoriza que uma incursão ucraniana a oeste do contra-ataque russo pode ter comprometido a segurança do seu flanco e isolado centenas dos seus soldados, de acordo com a análise de Ryan, baseada em pesquisas conduzidas pelo Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

10:30 Força Aérea Ucraniana: 69 Ataques de Drone Repelidos

A força aérea ucraniana revelou que o exército russo empregou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado. A Ucrânia conseguiu interceptar 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para 7.

09:52 Após Visita aos EUA: Zelensky Interrompe Trump

Após uma pausa de cinco anos, as negociações entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recomeçaram. Trump recentemente expressou críticas à ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Vários Ataques de Longo Alcance na Rússia Podem Alterar Significativamente o Curso da Guerra

O Instituto de Estudos da Guerra (ISW) afirma que vários ataques de longo alcance na Rússia podem alterar significativamente o curso do conflito.

Especialistas do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) sugerem que vários ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam alterar significativamente a direção do conflito. "As autoridades russas parecem estar fazendo esforços significativos para influenciar as discussões ocidentais sobre se a Ucrânia deveria ser autorizada a conduzir ataques de longo alcance em instalações militares na Rússia usando armas ocidentais", conclui o ISW, expressando preocupação de que tais ataques poderiam exercer pressão operacional significativa no offensive russo. Os EUA persistentemente recusam-se a permitir que a Ucrânia conduza ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Estado-Maior Ucraniano: Quase 1500 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, as forças russas sofreram mais 1.470 soldados mortos ou feridos nas últimas 24 horas, trazendo seu total de baixas desde o início da invasão total há dois anos e meio para 650.640. Nas últimas 24 horas, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.**

08:57 Rússia Ataca Clínica em Sumy, Resultando em Seis Mortes

As forças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando em seis mortes, de acordo com a administração militar ucraniana da região de Sumy. O ataque foi realizado usando drones Shahed, seguido por outro ataque com drone em um distrito residencial e outro no hospital. Nesse momento, equipes de resgate estavam evacuando pacientes e funcionários. A força aérea relatou que os russos também lançaram bombas guiadas na região de Sumy.**

08:21 Goldschmidt Advertiu sobre os Perigos do Mar Báltico Devido ao Petróleo Russo

Após denúncias da Greenpeace sobre exportações de petróleo russo através do Mar Báltico, o ministro do meio ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expressou preocupação com os potenciais perigos para a costa do Báltico devido aos navios tanque. "O regime russo está descaradamente violando o embargo de petróleo imposto a ele após o ataque russo à Ucrânia", disse o político verde. Este conflito está colocando já mares fragilizados em perigo. Vários países ocidentais acusam a Rússia de usar navios pouco navegáveis para contornar sanções da UE devido à guerra. "O risco de um derramamento de petróleo está aumentando", alerta Goldschmidt. "E esse petróleo iria principalmente acabar nas nossas praias, de Fehmarn a Eckernförde."**

07:52 Forças Ucranianas Repeliram Ataques Pesados em Pokrovsk

As forças ucranianas e russas permanecem em conflito armado no leste da Ucrânia. Pokrovsk e suas áreas vizinhas, que estiveram sob ataque russo contínuo por meses, foram novamente o ponto focal do conflito ontem. O Estado-Maior Ucraniano relatou que 19 ataques russos às linhas de defesa ucranianas foram repelidos com sucesso durante o dia. "Os defensores ucranianos estão firmes", disse. As forças russas estão tentando se aproximar da cidade de várias direções e assegurar seu avanço contra os contra-ataques ucranianos. Lutas intensas também persistiram na região em torno de Kurachove, com cerca de 17 ataques russos relatados como repelidos. A credibilidade desses relatórios de combate não pode ser verificada independentemente.**

11:56 Catar Resgata Crianças Detidas

Nove crianças, resgatadas da guerra da Rússia, estão entre os milhares sequestrados, conforme relatado pela Ucrânia (veja a entrada 02:18). Muitas delas perderam um ou ambos os pais na guerra e agora estão sob os cuidados de seus avós. Dmytro Lubinez, Ombudsman de Direitos Humanos da Ucrânia, mencionou que as autoridades do Catar estão negociando a devolução de mais crianças. Eles receberam uma lista com 751 crianças, com a documentação concluída, de acordo com Lubinez.

11:27 Blinken Critica Apoio da China à Indústria de Armas da Rússia

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou preocupação com o apoio da China à indústria de armas da Rússia ao Ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. "Se a China aspira pela paz e resolução de conflitos, mas apoia empresas que contribuem para a agressão de Putin, isso é inconsistente", observou Blinken em uma conferência de imprensa. Wang afirmou que a China sempre enfatizou a paz através da negociação, de acordo com a declaração do Ministério das Relações Exteriores chinês.

10:31 Ucranianos Matam Dois Soldados Russos com Drone e Jet Ski

As forças ucranianas parecem ter usado um drone com explosivos para matar dois soldados russos em uma jet ski, conforme relatado pelo Defense Express. Os russos estavam navegando no Rio Dnipro. O ativista Serhiy Sternenko compartilhou um vídeo do drone causando danos à jet ski.

09:10 Mediazona: Mais de 71.000 Soldados Russos Morrem na Ucrânia

O portal de notícias russo independente Mediazona estimou que mais de 71.000 soldados russos morreram na Ucrânia. Desde meados de setembro, quase 2.000 soldados a mais morreram na guerra. A Mediazona relatou que os números reais são provavelmente muito mais altos, com informações verificadas vindo de fontes como obituários, postagens nas redes sociais de famílias, meios de comunicação regionais e avisos das autoridades locais.

07:18 Nove Crianças Voltarão da Rússia para a Ucrânia

Nove crianças que foram levadas para a Rússia desde o início da guerra estão voltando para casa. A entrega ocorreu na sexta-feira, com o Catar atuando como mediador, de acordo com o Ombudsman da Ucrânia, Dmitro Lubinez. Ele compartilhou no Telegram que as crianças tinham entre 13 e 17 anos e um homem de 20 anos estava envolvido. O retorno foi parte de um plano de ação e foi facilitado pelo Catar. A notícia não pôde ser confirmada independentemente inicialmente. Elas foram separadas de seus pais ou responsáveis pelos ocupantes e vieram de lugares como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, acrescentou Lubinez.

06:31 Lukashenko: "Um Ataque à Bielorrússia Iniciaria a Terceira Guerra Mundial"

O líder da Bielorrússia, Lukashenko, culpou a NATO por ter planos de ataque contra seu país e ameaçou usar armas nucleares em resposta. "Um ataque à Bielorrússia iniciaria a Terceira Guerra Mundial", afirmou Lukashenko a estudantes em Minsk, segundo a agência de notícias do estado bielorrusso Belta. Tanto a Bielorrússia quanto a Rússia empregariam armas nucleares nessa situação, afirmou Lukashenko. Ele também expressou gratidão a Putin pela recente mudança na doutrina nuclear da Rússia. Em seu discurso, Lukashenko alegou que a NATO tem planos de ataque reais contra a Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já estão alinhados perto da fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa se prepara", disse ele. Eles estão preparados e reagirão prontamente, concluiu Lukashenko. A Bielorrússia não possui armas nucleares, mas armas nucleares táticas da Rússia foram estacionadas em seu território desde o final de 2023.

23:10 Ex-comandante dos EUA Hodges e Outros pressionam Biden por Ação Decisiva Contra a Rússia

Vários antigos líderes militares e especialistas pressionaram o presidente dos EUA, Biden, a tomar medidas significativas a favor da vitória da Ucrânia e para conter uma possível ameaça da China. Entre eles estão o ex-comandante da NATO Hodges e o major-general da Alemanha Gert-Johannes Hagemann. Eles pediram medidas decisivas contra a Rússia e também em relação à China, incluindo a suspensão das restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para permitir ataques a alvos militares e logísticos russos. Eles recomendaram o envio de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos de pessoal blindado para a Ucrânia e um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também recomendaram a expansão da NATO para nações transatlânticas e outras democracias que queiram se juntar, como o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e qualquer outro país que expresse interesse.

22:15 Serviço de Segurança da Rússia Investiga Jornalistas Estrangeiros por Cobertura de Kursk

O serviço de segurança da Rússia, FSB, está investigando três jornalistas estrangeiros por sua cobertura de áreas sob o controle ucraniano na região russa de Kursk perto da fronteira. Os jornalistas acusados incluem os correspondentes da ABC News australiana Kathryn Diss e Fletcher Yeung, além do jornalista romeno Mircea Barbu. Eles são acusados de violar as leis de fronteira russas, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti. Cada um deles pode enfrentar até cinco anos de prisão, mas não há indicação de que estejam atualmente na Rússia. Vários meios de comunicação global, incluindo a emissora alemã Deutsche Welle, o canal dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, também relataram de áreas sob o controle ucraniano em Kursk.

21:35 Casa Branca Desdenha 'Jogo Tolo' dos Republicanos sobre Visita de Zelensky aos EUAA Casa Branca rejeita as alegações dos republicanos no Congresso de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky violou as leis eleitorais dos EUA ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou isso de "jogo tolo" e aconselhou os republicanos a deixarem o assunto de lado. A delegação ucraniana solicitou a visita, que foi organizada pelo Departamento de Defesa. "Isso é rotina", disse Jean-Pierre. A visita de Zelensky à fábrica da Pensilvânia, onde são produzidos os projéteis de 155 mm essenciais para a Ucrânia, também contou com a presença de vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Os republicanos no Congresso iniciaram uma investigação e até exigiram que Zelensky dispensasse o embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.

21:09 Potências Mundiais Condenam Ameaça Nuclear da RússiaA China, o Brasil e outros países expressaram preocupação com o uso ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. Em uma declaração conjunta, 12 países expressaram "graves preocupações" com o risco de "escalada" e pediram para não atacar a infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares. Isso ocorre após os recentes comentários do presidente russo Vladimir Putin sugerindo que a Rússia poderia usar armas nucleares em resposta a graves ataques aéreos em seu território e considerando qualquer ataque apoiado como "agressão conjunta". Zelensky também acusou a Rússia de planejar atacar reatores nucleares ucranianos.

Reveja os eventos anteriores aqui.

O Ministério da Defesa do Reino Unido relatou mais de 2000 ataques a instalações de saúde ucranianas desde o início da guerra contra a Ucrânia, com Moscou sendo acusada de ter realizado 213 desses ataques, incluindo um bombardeio a um hospital infantil em Kyiv no mês de julho do ano passado.

Relatórios recentes indicam que as instalações de saúde ucranianas vêm sendo atacadas constantemente, com mais de 2000 casos desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. O Ministério da Defesa do Reino Unido identificou 213 desses ataques como tendo sido realizados pelas forças russas, incluindo o bombardeio de um hospital infantil em Kyiv no mês de julho do ano passado, que resultou em vários feridos.

Leia também: