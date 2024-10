Os Estados Unidos e a Coreia do Sul chegaram a um acordo preliminar sobre um novo acordo de gastos para as forças militares americanas, com um possível triunfo de Trump à vista.

O acordo atual não expirará até o final de 2025, mas havia uma sensação palpável de pressa de ambas as partes para selar o acordo antes de um possível segundo mandato de Trump, de acordo com declarações de quatro oficiais americanos, incluindo dois ex-oficiais, que já interagiram com a CNN sobre as discussões. As tensões em torno do Acordo de Medidas Especiais (SMA) aumentaram durante o mandato de Trump, com ele exigindo que Seul pagasse até 400% a mais pelos 28.500 soldados americanos estacionados no país durante as negociações do SMA.

Detalhes relacionados ao novo acordo, como o custo, a data de assinatura e a data de entrada em vigor, não foram divulgados publicamente imediatamente após o anúncio. Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado, declarou em um comunicado que o novo acordo foi alcançado após oito rodadas de negociações. Ele requer aprovação da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, que é majoritariamente controlada pelo partido de oposição contrário ao presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, enquanto o Congresso dos EUA não tem papel na finalização do acordo de seu lado.

Defensores insistem na importância dos soldados americanos para estabilizar a relação entre os dois países. Esses soldados servem a um duplo propósito: desencorajar ataques da Coreia do Norte à medida que o regime de Kim Jong Un aumenta suas capacidades nucleares e apoiar a presença americana na região para contrabalançar as ações agressivas da China.

A urgência em concluir o acordo antes do final do ano era mais pronunciada do lado coreano devido à instabilidade nas negociações anteriores, de acordo com alguns oficiais. Eles estavam preocupados que a obtenção de um acordo agora pudesse atrair críticas de Trump e eles queriam evitar atrair a ira do ex-presidente caso ele vencesse as eleições de novembro.

A Coreia do Sul atualmente paga cerca de $1 bilhão anualmente sob o acordo atual, o que representa um aumento de aproximadamente 13,9% em relação aos SMAs anteriores.

Oficiais da administração Trump negociaram principalmente os termos do último acordo, mas ele não foi implementado até março de 2021, logo após a posse do presidente Biden. Isso deu aos oficiais da administração Biden a oportunidade de emendar o acordo em sua forma atual.

Durante as negociações iniciais, como indicado pela CNN, Trump havia proposto um pagamento anual de $4,7 bilhões da Coreia do Sul, uma figura que pareceu arbitrária e deixou os oficiais do Departamento de Estado e Defesa correndo para defendê-la.

No início deste ano, Trump expressou sua insatisfação com o acordo atual, afirmando:

"Eles foram capazes de renegociar com a administração Biden e reduzir drasticamente essa figura para quase seu nível original", disse Trump no início deste ano durante uma entrevista com a Time. "Por que deveríamos defender alguém? E estamos falando de um país rico. Mas eles são um país rico, e por que eles não queriam pagar?"

Alguns ex-oficiais americanos alertaram a Coreia do Sul contra se apressar demais em direção a um acordo, temendo potenciais repercussões se Trump fosse

