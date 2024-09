Os Estados Unidos devem acusar criminosos cibernéticos iranianos acusados de se infiltrar nas operações digitais da campanha de Trump.

Potenciais indiciamentos contra cibercriminosos iranianos podem ser tornados públicos nas próximas semanas, de acordo com duas fontes confiáveis.

Segundo alegações, esses hackers iranianos obtiveram documentos confidenciais da campanha de Trump e os disseminaram para meios de comunicação como tática para instigar divisão durante a disputa política. Os hackers supostamente infiltraram a conta de e-mail do conselheiro de Trump, Roger Stone, em junho, com foco em funcionários da campanha, de acordo com a inteligência dos EUA. A CNN foi a primeira a relatar essa informação.

As autoridades dos EUA suspeitam que esses hackers estejam afiliados às Forças Revolucionárias Iranianas.

A CNN entrou em contato com o Departamento de Justiça para uma resposta à ação legal iminente contra os hackers.

A esperada acusação dos EUA, revelada anteriormente pelo The Washington Post, representa um esforço abrangente do governo dos EUA para expor planos de interferência estrangeira ocultos antes de seu impacto nos eleitores do ciclo eleitoral de 2024. As autoridades anunciaram acusações contra funcionários da mídia estatal russa RT por suposto financiamento secreto de uma empresa que reforça influenciadores americanos de direita na semana passada.

Em um discurso na Faculdade de Direito de Columbia na quinta-feira, o principal oficial de segurança nacional do Departamento de Justiça, Matthew Olsen, alertou sobre um "assalto" de regimes autoritários tentando manipular as próximas eleições.

"Agora, nossos oponentes estão ativamente tomando medidas para influenciar nossas eleições de forma sigilosa e minar nossa democracia", declarou Olsen. "Regimes autoritários, como a Rússia, o Irã e a China, estão comprometidos em alterar as opiniões do eleitorado antes das próximas eleições, acreditando que isso irá beneficiar seus interesses e enfraquecer os Estados Unidos".

Os oficiais dos EUA estavam principalmente despreparados para lidar com as táticas de manipulação russa nas eleições de 2016 e foram lentos em reconhecer abertamente a atividade. Alguns desses mesmos oficiais dos EUA estão fazendo esforços para não repetir esse erro em 2022.

A esperada acusação dos EUA é um movimento significativo na esfera política, com o objetivo de expor planos de interferência estrangeira antes que eles impactem eleições. À luz desses potenciais indiciamentos, é crucial que a comunidade política esteja vigilante contra ameaças cibernéticas estrangeiras.

