Os Estados Unidos declaram uma ajuda de US$ 375 milhões para a Ucrânia, afirmando seu compromisso e apoio inflexíveis.

O pacote de ajuda, quase duas vezes maior do que as entregas anteriores, abrange munição de artilharia, sistemas de defesa aérea, mísseis antitanque e outras armas e equipamentos essenciais que os EUA forneceram à Ucrânia.

Desde quarta-feira, o Presidente Joe Biden e outros líderes mundiais assinaram uma Declaração Conjunta de Compromisso com a Recuperação e Reconstrução da Ucrânia, prometendo assistência "no futuro, tanto em tempos de guerra quanto de paz". Esta declaração foi feita em conjunto com a visita do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos EUA para a Assembleia Geral das Nações Unidas e reuniões na Casa Branca.

Durante seu discurso na ONU, Zelensky instou a comunidade global a se unir contra o que ele considerou ser a "guerra colonial" da Rússia.

"O mundo já viu sua cota de guerras coloniais e manobras de nações poderosas às custas das menores", afirmou Zelensky. "Os ucranianos nunca entenderão por que alguém no mundo justificaria a imposição de um passado colonial brutal - do qual ninguém se beneficia hoje - à Ucrânia agora, em vez de uma existência pacífica e tranquila."

Na quinta-feira, Zelensky deve se encontrar com Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris em Washington, D.C., onde prometeu apresentar sua "estratégia de vitória" contra a Rússia. Este plano inclui a demanda de longa data de Kyiv pelo uso de mísseis de longo alcance fabricados nos EUA para atingir profundamente a Rússia, um pedido que a administração Biden tem consistentemente recusado.

Na quarta-feira, Biden prometeu uma série de medidas para reforçar o exército ucraniano. Ele afirmou que sua administração está "resolvida a garantir que a Ucrânia tenha os recursos de que precisa para emergir vitoriosa em sua luta pela sobrevivência".

Além disso, Biden deve anunciar um pacote substancial de ajuda de segurança para a Ucrânia na quinta-feira, de acordo com fontes não identificadas que falaram com a CNN. Este pacote deve incluir armas e outras capacidades.

Quase certamente, a administração Biden comprometerá os restantes $6 bilhões da autoridade de drawdown presidencial não utilizada, que expira no final do mês, e enviará-os à Ucrânia nos próximos meses, de acordo com a CNN.

A escassez de armas excedentes que os EUA estavam dispostos a fornecer à Ucrânia levou ao anúncio de pacotes menores de ajuda militar, totalizando aproximadamente $200 milhões, nos últimos meses.

