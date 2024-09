Os Estados Unidos criticam as atividades da China no Mar do Sul da China

Os Estados Unidos criticaram as ações da China em relação a barcos filipinos no Mar da China Meridional. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, essas ações são consideradas "perigosas e escalatórias", infringindo nas "operações marítimas legais" das Filipinas no Mar da China Meridional.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, declarou: "Um navio da guarda costeira chinesa colidiu de forma imprudente com um navio da guarda costeira das Filipinas três vezes enquanto realizava suas funções de navegação dentro da zona econômica exclusiva (ZEE) das Filipinas, causando danos ao navio e colocando a segurança da tripulação em risco."

Quinto Conflito em Um Mês

Existe uma disputa territorial entre a China e as Filipinas no Mar da China Meridional. No fim de semana, ambos os países acusaram um ao outro de ser responsável por uma colisão entre seus navios da guarda costeira em uma área disputada. Houve vários incidentes semelhantes, especialmente perto das contestadas Ilhas Spratly, que ocorreram com frequência nas últimas semanas. Este foi o quinto incidente do tipo em apenas um mês.

O regime chinês afirma a soberania sobre uma grande parte do Mar da China Meridional, que coincide com áreas reivindicadas pelas Filipinas, Brunei, Malásia, Taiwan e Vietnã. Um tribunal internacional decidiu em 2016 que não havia justificativa para a propriedade reivindicada pela China, mas a autoridade chinesa não reconheceu ou cumpriu essa decisão. No Mar da China Meridional, a China construiu sete ilhas artificiais, algumas das quais foram equipadas com radar, pistas de pouso e sistemas de mísseis superfície-ar. O mar, que transporta cerca de $3 trilhões em mercadorias por ano através do transporte internacional, é considerado vital tanto para a navegação internacional quanto para o comércio. Reservas de petróleo e gás são suspeitas de estar presentes em algumas áreas do mar, enquanto suas ricas águas de pesca são bem conhecidas.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, expressou sua preocupação com a escalada das tensões no Mar da China Meridional e instou todas as partes envolvidas a exercerem contenção. Em resposta a esses incidentes, a Comissão do Mar da China Meridional, um órgão regional que defende a resolução pacífica de disputas, pediu conversas urgentes entre a China e as Filipinas para desescalonar a situação.

