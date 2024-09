- Os Estados Unidos alegam a interferência da Rússia no processo eleitoral presidencial.

- As figuras políticas significativas na Saxónia, que atualmente detêm influência dentro da coligação governamental. O Partido Democrático da Alemanha (CDU) liderou as eleições estaduais da Saxônia, com a Alternativa para a Alemanha (AfD) ficando em segundo lugar. O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) ficou em quarto lugar, seguido pelos