Os esposos dos militares estão a proteger o Trump durante a sua aparição em Arlington.

Em um evento de homenagem realizado no Cemitério Nacional de Arlington, Trump se juntou às famílias de soldados falecidos. Harris, uma candidata à presidência, aludiu ao desrespeito de Trump às tradições. Agora, algumas das famílias abaladas respondem e atacam Harris.

A campanha de Trump distribuiu uma declaração das famílias dos soldados falecidos, reconhecendo seu pedido ao candidato republicano à presidência para participar dos cerimoniais memorial que comemoram o terceiro aniversário da morte de seus filhos. Harris está explorando o sacrifício dos soldados dos EUA para ganho político, segundo as famílias.

"Trump estava lá para honrar seu sacrifício, mas Harris desonrosamente transformou essa ocasião solene em um truque político barato", afirmaram as famílias. Trump reconheceu sua declaração nas redes sociais, agradecendo-lhes por recebê-lo para ficar com eles. As fotos foram tiradas a pedido das famílias.

Ao longo do fim de semana, Harris condenou Trump por desconsiderar tradições devido a motivações políticas durante sua visita a Arlington. Apesar da proibição do administração do cemitério de atividades políticas no local, a equipe de campanha de Trump compartilhou fotos de sua aparição.

Na segunda-feira, Trump prestou homenagem a três soldados falecidos em Arlington, entre os 13 soldados dos EUA e mais de 100 afegãos que perderam a vida em um ataque bombista no aeroporto de Cabul em 26 de agosto de 2021, à medida que as tropas dos EUA se retiravam do Afeganistão.

Ao longo do fim de semana, Trump compartilhou mensagens de vídeo de parentes que apoiavam sua posição em suas plataformas de mídia social. Uma dessas mensagens veio da sogra de um soldado falecido, elogiando Trump e sua equipe por seu comportamento respeitoso e apoio às famílias em Arlington. Ela pediu a Harris que esclarecesse suas afirmações.

A visita de Trump gerou controvérsia, já que oficiais do Ministério da Defesa afirmaram que sua equipe recebeu um aviso contra fotografar. Uma discussão ocorreu entre a equipe de Trump e um empregado do cemitério, resultando em insultos e empurrões. O empregado recusou-se a apresentar queixas, mas a equipe de campanha de Trump afirmou que havia obtido permissão para as fotos.

O reconhecimento de Trump do apoio das famílias dos soldados falecidos, como mencionado em sua declaração, ecoa sua presença contínua no evento de homenagem, apesar das acusações de Harris.

No meio da controvérsia em torno da visita de Trump a Arlington, a sogra de um soldado falecido elogiou publicamente seu comportamento respeitoso em relação às famílias e criticou Harris por suas declarações.

