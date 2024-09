Os esforços para limpar os registros eleitorais intensificam-se à medida que se aproximam as eleições

Crítica à precisão dos registros de votantes tem sido uma estratégia típica das forças de direita para levantar dúvidas sobre a legitimidade das eleições, e essa tática foi intensamente usada em 2020, com apoiadores do presidente anterior propagando alegações falsas de que numerosos votos fraudulentos ajudaram Joe Biden a garantir a presidência.

Até terça-feira, pelo menos 36 disputas relacionadas a registros de votantes e sua administração estão em andamento em 19 estados, de acordo com o Democracy Docket, um site de inclinação liberal que acompanha ações judiciais eleitorais. Algumas dessas ações judiciais foram apresentadas pelo Comitê Nacional Republicano contra oficiais estaduais de eleições em estados-chave como Geórgia, Nevada, Michigan e Wisconsin.

O esforço coordenado para remover votantes ilegais dos registros de votantes pelas forças de direita gira principalmente em torno da alegação de que não-cidadãos estão votando para os democratas. No entanto, há poucas evidências de voto de não-cidadãos nas eleições dos Estados Unidos. O banco de dados do Heritage Foundation, de inclinação conservadora, lista menos de 100 casos confirmados de não-cidadãos votando entre 2002 e 2022, enquanto mais de 1 bilhão de votos legítimos foram lançados durante esse período. O Brennan Center for Justice, de inclinação esquerda, analisou mais de 23 milhões de votos das eleições de 2016 e encontrou aproximadamente 30 potenciais casos.

O número de ações judiciais é significativamente maior do que em eleições anteriores, de acordo com especialistas jurídicos que afirmam que a maioria desses casos é destinada a criar controvérsia e enfraquecer a confiança pública nas eleições.

“Há sempre alguma litigação sobre registros de votantes e manutenção de listas. Mas parte do que você está vendo com essa explosão parece ser um esforço coordenado para gerar erros e controvérsia que podem então ser usados mais adiante para minar os resultados das eleições”, disse Uzoma Nkwonta, advogado que representa o New Georgia Project Action Fund, um grupo que visa bloquear uma tentativa de excluir milhares de votantes da lista de votantes da Geórgia.

“E isso é o que torna esse ambiente diferente”, acrescentou Nkwonta. “Agora você está vendo o que parece ser um ataque frontal às práticas de manutenção de listas, um ataque frontal às práticas de registro de votantes”.

Justin Levitt, especialista em direito eleitoral da Loyola Law School que serviu como conselheiro de direitos de voto na Casa Branca de Biden, concordou. Ele afirmou que algumas das ações judiciais são apenas pitches de venda que não foram projetadas para vencer em juízo.

“Há uma categoria razoavelmente grande desses desafios que decididamente não foi projetada para vencer em juízo, mas não sei se isso já foi o ponto”, disse ele.

Violando a lei federal

Apesar de sua falta de fundamento, essas questões chamaram a atenção da administração Biden. Este mês, o Departamento de Justiça lembrou aos estados de sua obrigação de cumprir a Lei de Registro de Votantes Nacionais, uma lei federal de 30 anos que estabelece diretrizes para a maioria dos estados atualizar seus registros de votantes.

Um aspecto da NVRA está no centro de uma ação judicial federal apresentada este mês na Geórgia por dois republicanos contra oficiais eleitorais locais do Condado de Fulton. Os autores, Jason Frazier e Earl Ferguson, afirmam que o conselho de eleições do condado está aplicando incorretamente a regra federal da NVRA que exige que os estados implementem um período de 90 dias de silêncio durante o qual os oficiais não podem remover os nomes de votantes inelegíveis das listas oficiais de votantes elegíveis.

Os dois republicanos afirmam que a regra federal não se aplica a indivíduos que desafiam os registros de votantes e pedem a um juiz federal que ordene ao Condado de Fulton que elimine das listas os indivíduos que eles afirmam ser inelegíveis para votar. Nkwonta e outros advogados que representam o New Georgia Project Action Fund, que interveio para defender o conselho de eleições, argumentam que não há nenhuma brecha que permitiria aos oficiais eliminar votantes das listas por qualquer motivo dentro de 90 dias de uma eleição se apenas um cidadão privado solicitar.

Se bem-sucedido, tais ações poderiam ter consequências significativas em um estado como a Geórgia, que Biden venceu por uma diferença de apenas 12.000 votos em 2020. O Condado de Fulton, o condado mais populoso da Geórgia, que inclui Atlanta, tornou-se um ponto focal para os esforços conservadores de semear dúvidas na integridade das eleições do estado.

É concebível que o caso seja passageiro. Na segunda-feira, os dois votantes moveram para arquivar sua ação judicial, citando um erro processual. Se o juiz responsável pelo caso aceitar seu pedido, os votantes poderiam apresentar novamente a ação judicial mais tarde.

A revisão dos registros de votantes é uma prática rotineira dos estados, e apesar do período de silêncio de 90 dias, a NVRA permite que os indivíduos solicitem a remoção de seus nomes das listas perto de uma eleição. A orientação do DOJ sobre a lei parece corroborar os argumentos do NGPAF, afirmando que os estados não podem contornar purgas em massa ao empregar nomes submetidos por votantes individuais.

A Geórgia, em particular, tem sido um centro para desafios de registros de votantes porque, de acordo com a lei do estado, os indivíduos são permitidos a apresentar um número ilimitado de desafios, enquanto outros estados têm regras mais rigorosas para os desafiantes, afirmaram especialistas jurídicos ao CNN.

Recentemente, alguns cidadãos do estado apresentaram uma ação judicial no nível federal, alegando que o "Programa de Purga" vai contra a NVRA, a Lei dos Direitos de Voto e a Constituição dos Estados Unidos. Eles pedem a um juiz federal que pare o programa e restaure qualquer votante que tenha sido removido da lista de votantes do estado.

Nkwonta explicou ao CNN que a NVRA tenta encontrar um equilíbrio entre permitir que os indivíduos se registrem para votar e mantenham os registros de votantes atualizados, mas perto das eleições, dá aos estados a oportunidade de limpar suas listas. Ele afirmou que à medida que a eleição se aproxima, esse equilíbrio se inclina a favor do votante para garantir que ninguém seja removido indevidamente, pois geralmente é tarde demais para corrigir erros de registro nessa etapa.

CNN entrou em contato com a equipe de Allen para um comentário.

Um processo judicial apresentado na semana passada no Nevada pelo RNC, pela campanha de Trump e outros acusa o Secretário de Estado democrata Francisco Aguilar de não ter gerenciado adequadamente as listas de eleitores do estado, alegando que elas incluem não-cidadãos. Os peticionários estão pedindo que um tribunal estadual ordene que Aguilar verifique a cidadania dos eleitores registrados antes do dia da eleição.

O processo se refere a dados do Departamento de Veículos Motorizados do Nevada, alegando que cerca de 4.000 pessoas listadas no arquivo de não-cidadãos do DMV votaram nas eleições gerais de 2020. O estado crucialmente disputado deu a vitória a Biden por uma margem de quase 33.600 votos quatro anos atrás.

Aguilar rechaçou as alegações, afirmando que há várias medidas em vigor para desencorajar não-cidadãos ou eleitores inelegíveis de participar das eleições do Nevada. Eles descreveram as alegações como falsas e afirmaram que só servem para criar suspeitas no processo de votação.

Processos judiciais semelhantes que questionam os oficiais eleitorais para manter suas listas de eleitores estão em andamento em Michigan, Carolina do Norte e Arizona, onde os litigantes estão utilizando dados do censo para questionar o tamanho das listas de registro.

Em um desses casos, o RNC está se apoiando em dados da "Pesquisa da Comunidade Americana de 2022" do Censo dos EUA e na "contagem mais recente de eleitores registrados ativos do Bureau of Elections do Michigan" para criticar os oficiais estaduais pela má gestão das listas, levando a taxas anormalmente altas de registro de eleitores ativos em vários condados do Michigan.

Litigações como essas vêm sendo apresentadas por anos, mas ainda não produziram resultados significativos, segundo Levitt.

“A lógica por trás disso já foi explicitamente desafiada várias vezes, pois os números do censo e os números de registro medem duas coisas distintas em momentos diferentes com diferentes margens de erro”, ele explicou. “É como dizer que meu relógio não combina com a temperatura lá fora... então deve haver fraude.”

Disputas judiciais sobre o acesso às listas de eleitores

Não todos os estados são regulamentados pela NVRA, o que também resultou em disputas legais neste ano. A lei federal isenta alguns estados se eles permitem o registro de eleitores no dia da eleição em centros de votação onde são realizadas eleições federais.

No estado crucialmente disputado de Wisconsin, que é inteiramente isento da NVRA, um grupo conservador está tentando persuadir um tribunal federal a obrigar o estado a permitir o acesso público a certos registros relacionados à gestão das listas de eleitores.

O grupo, chamado Fundação Jurídica do Interesse Público, afirmou que usou tais registros em outros estados para avaliar as atividades dos oficiais estaduais e locais de eleições para determinar se eles estavam fazendo tentativas legais de manter as listas de eleitores atualizadas e precisas.

J. Christian Adams, presidente e conselheiro-geral do grupo, disse à CNN que seu objetivo é “ajudar os estados a corrigir erros em suas listas de eleitores” e que a isenção da NVRA do Wisconsin prejudica a intenção da lei – mesmo que a estatística sempre tenha proporcionado uma isenção para certos estados.

“Apenas queremos transparência para aplicar a todos os 50 estados, não a 44”, disse ele.

No mês passado, o Departamento de Justiça entrou no caso para defender a isenção da NVRA.

CNN's Daniel Dale e Fredreka Schouten contribuíram para esta reportagem.

