- Os descendentes do McCain estão a apoiar o Harris.

Jimmy McCain, filho do falecido senador republicano John McCain, de 2018, manifestou apoio à candidata democrata à presidência Kamala Harris e também deixou o Partido Republicano. Ele fez essas declarações durante uma entrevista à rede de TV norte-americana CNN.

McCain Jr. criticou abertamente o candidato republicano à presidência Donald Trump, especialmente por sua visita ao Cemitério Nacional de Arlington.

Controvérsia no Cemitério de Arlington

Trump fez uma visita ao cemitério, localizado perto de Washington D.C., na semana passada para prestar homenagem aos soldados norte-americanos que perderam a vida em uma explosão no Afeganistão três anos antes. No entanto, foram relatadas desavenças entre a equipe de Trump e um funcionário do cemitério. Segundo fontes militares norte-americanas, um funcionário foi fisicamente empurrado para o lado enquanto tentava implementar as regras do cemitério. Trump foi acusado de usar a visita ao cemitério para ganho político.

McCain disse à CNN: "Qualquer um que tenha servido por muito tempo no uniforme entende que não se trata de você no Arlington. Trata-se das pessoas que fizeram o sacrifício máximo pelo seu país". McCain serviu nas forças armadas norte-americanas por anos e os soldados enterrados no cemitério nacional não tiveram escolha em ser usados como uma propaganda política.

Relação Tensa entre Trump e McCain

John McCain foi um crítico interno vocal de Trump dentro do Partido Republicano. A rixa entre os dois foi além do falecimento de McCain, já que Trump não foi convidado para o funeral. Em 2020, a viúva de McCain, Cindy McCain, expressou seu apoio ao atual presidente democrata dos EUA, Joe Biden, durante a convenção democrata. Até agora, nenhum membro da família imediata dos McCains deixou publicamente o Partido Republicano, segundo a CNN.

Meghan McCain, filha de McCain, expressou seu respeito pela diversidade política dentro de sua família na plataforma X e enfatizou seu amor por todos os membros de sua família. Ela continua sendo uma membro ativa do Partido Republicano e declarou que não votará em Harris ou Trump nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

As forças armadas norte-americanas expressaram seu desapontamento com o incidente relatado envolvendo Donald Trump durante sua visita ao Cemitério Nacional de Arlington, localizado nos Estados Unidos. Jimmy McCain, cujo pai John McCain foi uma figura crítica na política norte-americana, condenou as ações de Trump, afirmando que os soldados enterrados em Arlington não deveriam ser usados como propaganda política.

