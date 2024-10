Os democratas iniciam ação legal para impedir a implementação da regra da Geórgia que exige a contagem manual das cédulas do dia das eleições.

O último processo judicial intensifica a guerra de palavras em andamento entre o Partido Democrata e a comissão de eleições da Geórgia, liderada pelos republicanos, em torno de um conjunto de regulamentações questionáveis recentemente implementadas. Essas regulamentações, segundo os críticos, criarão caos pós-eleitoral no estado.

O processo, que apoia a campanha da Vice-Presidente Kamala Harris, alega que a regulamentação da contagem manual viola a lei estadual e ultrapassa os poderes da comissão em aprová-la. Três indivíduos alinhados com o ex-Presidente Trump na comissão apoiaram essa nova regra em um voto de 3-2 há pouco tempo.

Em sua reclamação, advogados do Comitê Nacional Democrata, do Partido Democrata da Geórgia e de outros afirmam que, se a regra de contagem manual entrar em vigor, haverá atrasos significativos no relatório das eleições em grandes condados. Os oficiais eleitorais terão dificuldade em implementar novos protocolos às pressas, os trabalhadores das urnas não serão treinados na regra e a segurança das cédulas em si poderá estar em risco.

Os atrasos causados pela contagem manual, segundo os advogados, abrirão caminho para atores de má-fé alegarem fraude e influenciar os resultados das eleições, potencialmente minando a confiança do público nos resultados eleitorais e nos candidatos democratas especificamente.

Antes de aprovar as novas regras, a office do Procurador-Geral da Geórgia, Chris Carr, um republicano, alertou os membros da comissão de que as novas políticas provavelmente violavam a lei estadual e provavelmente seriam descartadas por um juiz se alguém apresentasse uma ação judicial.

“Essas propostas não têm base em nenhuma estatística — e, portanto, provavelmente são do tipo exato de legislação proibida que as agências não podem instituir”, afirmou a office de Carr à comissão, indicando que as novas regras poderiam ser facilmente desafiadas e declaradas inválidas.

Preocupações expressando sentimentos semelhantes foram manifestadas pelo Secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um republicano, que afirmou que era tarde demais para modificar as regras para 2024.

Um processo judicial separado, apresentado pelos democratas contra pares de regras sancionadas por apoiadores de Trump na comissão eleitoral do estado em agosto, será julgado na terça-feira. Essas regras exigem que os oficiais eleitorais dos condados realizem uma “investigação razoável” nos resultados das eleições antes de certificá-los e permitem que eles “examinem todos os documentos relacionados às eleições criados durante a realização das eleições antes de certificarem os resultados”.

A disputa política em andamento em torno do processo judicial e do processo do Partido Democrata contra a comissão eleitoral da Geórgia destaca a natureza contenciosa das regulamentações nas eleições. O confronto surge da regra controversa de contagem manual que alguns argumentam violar a lei estadual e ultrapassar a autoridade da comissão, como sugerido pelo aviso do Procurador-Geral da Geórgia, Chris Carr, antes de sua aprovação.

