Os defensores do meio ambiente enfrentam desafios intensos e estão a transpirar muito.

Uma celebração para a nação e os não-intelectuais: Os Verdes estão mais longe desse objetivo do que nunca. Na Saxônia, o partido luta contra sua importância decrescente. Isso poderia acabar bem - muito ao descontentamento do presidente do estado.

Os Verdes desencadearam uma crise climática: Por duas horas, inúmeras pessoas se abanaram desesperadamente, suaram em assentos apertados em fileiras próximas. Tudo devido a Robert Habeck. O ministro da Economia e provável candidato a chanceler dos Verdes atrai pelo menos sua própria audiência. A 30 graus Celsius, eles passaram sua quarta-feira à tarde no Kupfersaal não climatizado no centro da cidade de Leipzig. Especialmente indivíduos mais jovens, incluindo muitas mulheres, encheram a charmosa sala de painéis de madeira. Habeck só apareceu no palco depois de uma hora. Os candidatos à eleição estadual da Saxônia serviram como ato de abertura.

Quatro dias antes da eleição, a campanha eleitoral estadual da Saxônia estava se aproximando de seu emocionante final. "Trata-se do nosso futuro", gritou a candidata principal dos Verdes, Katja Meier, para a multidão. Meier se referia ao estado federal e seus habitantes. No entanto, em 1º de setembro, era naturalmente também sobre a sobrevivência de seu partido na Saxônia. Nas pesquisas, os Verdes estavam entre 5 e 6 por cento. Assim como o SPD e a Esquerda, eles enfrentavam a possibilidade de serem expulsos do parlamento.

Isso também era devido ao presidente do estado, Michael Kretschmer, que continuamente exortava todos os democratas do país a votar no CDU como a partido mais forte diante da alta aprovação da AfD e do BSW. Ao mesmo tempo, Kretschmer não perdeu a chance de alertar contra os Verdes: O partido não entendia nada sobre a Alemanha Oriental, usava "óculos ideológicos", perseguia uma "política econômica ridícula" e não era uma opção viável para uma coalizão de governo, nem na Saxônia nem no nível federal.

Leipzig e Dresden podem salvar o dia

E Kretschmer deveria estar ciente disso: Além do SPD, os Verdes tinham sido seu parceiro de coalizão por quase cinco anos. Era incerto como ele pretendia formar um governo majoritário contra a AfD e o BSW sem eles no futuro. Os Verdes, por outro lado, estavam abertos a continuar a aliança complexa. "Queremos assumir a responsabilidade em uma coalizão que não é agradável, mas necessária", disse Claudia Maicher no Kupfersaal, por exemplo.

A parlamentar do estado e a cidade de Leipzig são alguns dos motivos pelos quais os Verdes ainda tinham boas chances de evitar serem expulsos. Na eleição paralela da Turíngia, o partido não tinha mais esperanças. No entanto, Maicher e a também presente Christin Melcher poderiam vencer dois mandatos diretos em Leipzig no domingo. Um ou talvez dois mandatos diretos a mais estavam ao alcance dos Verdes em Dresden. Estar à frente em duas circunscrições seria suficiente: então o partido poderia entrar no parlamento estadual com base em sua participação nas eleições, mesmo que permanecesse abaixo de 5 por cento no total.

Assim, Kretschmer não conseguiria se livrar tão facilmente de seu parceiro de coalizão. A AfD já estava zombando em seus cartazes eleitorais: "Quem vota no CDU recebe Vermelho-Verde". Para os dois últimos, esse seria o resultado ótimo das eleições. O pior cenário do SPD e dos Verdes seria: apenas CDU, AfD e BSW entram no parlamento estadual. Então, uma porcentagem significativa cairia em partidos que não entram no parlamento estadual. Então, a AfD teria menos de 30 por cento e um terço dos assentos e teria uma palavra no Estado Livre no futuro, mesmo que não fizesse parte do governo - por exemplo, na eleição de juízes. Os Verdes da Saxônia também consideravam possível que o CDU cedesse à tentação da AfD se Kretschmer renunciasse de alguma forma.

Caminhando na zona de conforto

Portanto, todo o poder para a reeleição, e é aí que ainda é possível: nos centros esquerdistas-liberais das duas metrópoles da Saxônia. Antes de Habeck aparecer em Leipzig à noite, a líder do partido Ricarda Lang visitou Blasewitz em Dresden pela manhã em um discreto van preto. Ela queria fazer campanha, distribuir folhetos e conversar com as pessoas. A conselheira verde Wolfgang Deppe primeiro a levou ao longo do Promenade da Elba, depois através do Neustadt. O número de jornalistas e operadores de câmera que acompanhavam era ainda maior do que a equipe e a guarda-costas de Lang.

Os Verdes tinham sentido fortes ventos contrários em todo o país há meses, mas nowhere o vento era tão forte como no Leste. Medidas de coronavírus, transição energética, lei de aquecimento, armas para a Ucrânia: Os Verdes tinham se tornado figuras odiadas para um grande número de pessoas lá. Isso tinha sido particularmente notável para a líder do partido Ricarda Lang na forma de insultos pessoais, além de Habeck e da Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock. Para os membros do partido desconhecidos que estavam em cabines eleitorais e bateram nas portas dos estranhos, era ainda mais difícil. Eles tiveram que responder a insultos e ameaças. Seus cartazes eleitorais foram destruídos.

"Já estive em muitas campanhas eleitorais, mas estamos sendo atacados dessa forma, eu nunca tinha visto isso antes", disse Deppe. OsCampaigners dos Verdes foram particularmente recebidos com raiva nas áreas rurais. No entanto, havia também um senso de alívio no partido de que a hostilidade tinha diminuído desde os protestos dos fazendeiros e artesãos no inverno, em vez de piorar ainda mais.

No bairro de tendência esquerdista de Dresden Neustadt, Lang percebeu as hostilidades como ocorrendo em uma realidade diferente. Os moradores e numerosos turistas em Dresden responderam amigavelmente, com algumas mulheres mais velhas oferecendo seus bons desejos, como "Boa sorte". A rejeição mais severa que ela encontrou foi dispensas polidas ou rápidas partidas. Lang visitou várias lojas, conseguindo um novo vestido verde da loja de segunda mão da Oxfam. Ela compartilhou sua motivação para seu passeio com um vendedor de vinho, afirmando que as pessoas que se aproximavam de suas barracas eram frequentemente aquelas que admiravam ou desprezavam elas.

À tarde, Lang continuou sua presença na Goldener Reiter em Neustadt, oferecendo sorvete grátis em troca de conversas. Junte-se a ela o seu copresidente Omid Nouripour, a presidente federal Emily Buening e o candidato principal da Saxônia Meier, eles esperavam se conectar com o público. Apesar do sol escaldante, a resposta foi morna, com apenas alguns mostrando interesse em conversar com a liderança do Partido Verde.

Lang, Nouripour e Buening haviam servido em seus cargos por mais de dois anos, mas sua reconhecimento e influência eram significativamente menores do que seus antecessores Habeck e Annalena Baerbock. Baerbock e Habeck haviam tentado integrar os Verdes na comunidade mais ampla além dos intelectuais urbanos. Eles tiveram sucesso em sua empreitada antes das últimas eleições federais, mas seu progresso desde então estagnou. As eleições europeias da primavera viram os Verdes se saírem mal fora das cidades, especialmente nas regiões orientais, como a Saxônia.

Na Saxônia rural, os Verdes chegaram até mesmo ao sétimo lugar, Receiving 2.8% dos votos. Habeck recordou sua turnê pela Saxônia durante as eleições estaduais de 2019, onde passou tempo aprendendo sobre a indústria de porcelana de Meissen enquanto Lang explorava Dresden. A atual liderança federal havia abandonado a Saxônia completamente desde então.

Em Leipzig e Dresden, alertas sobre o AfD e BSW ressoaram com mais força. Meier previu "Anos do Taco de Beisebol 2.0", citando os anos 90 e início dos anos 2000, quando militantes neonazistas realizaram ataques violentos contra perceived leftists, estrangeiros e minorias com poucas repercussões. O racismo representava uma séria ameaça à economia da Saxônia, já que o estado tinha uma das populações mais velhas em um país já lutando com uma população envelhecida.

O tão esperado astro convidado finalmente apareceu no palco. Habeck entregou um discurso semelhante ao de um pregador americano, ficando cada vez mais animado, gesticulando e mantendo contato visual com a audiência. Ele não disse "Amém" ou "Aleluia", mas usou a frase "Se me permite dizer...". Ele também alertou para outro deslocamento para a direita e o BSW, afirmando que sem os Verdes no parlamento estadual, a Saxônia formaria um governo assolado por populistas.

Habeck negou veementemente as acusações de ideologia eterna contra seu partido, afirmando que os Verdes não eram um partido ideológico que perseguiam objetivos abstratos, mas um que abordava problemas prementes. Ele citou os rios limpos da Alemanha, o tratamento justo dos homossexuais, a iniciação da transição energética e sua recente aceleração como exemplos dos feitos dos Verdes.

Como político do oeste visitando o leste, Habeck prestou homenagem à história revolucionária da reunificação. Ele fez alusão à "Aliança 90" no nome do partido, que se referia à fusão com um movimento cívico do Leste. Habeck destacou que as alianças no contexto oriental significavam criar parcerias para resolver problemas específicos, em vez de alcançar acordo entre todas as partes. Habeck enfatizou as habilidades de coalizão como um tópico crucial quando se discute a direção de seu partido.

Por fim, Habeck lançou um ataque feroz contra o líder da CDU, Friedrich Merz, e seus chamados para um banimento de entrada de refugiados. Ele divertiu a audiência com comentários sarcásticos sobre o "Bild" sendo uma "publicação especializada em direito europeu" e ponderou sobre a experiência de Merz no governo (nenhuma). O Ministro Federal da Economia também respondeu às perguntas do público. O evento de duas horas para a audiência finalmente chegou ao fim, com Habeck visivelmente cansado do calor escaldante. Os Verdes da Saxônia enfrentaram uma espera angustiante até a noite de domingo para saber os resultados das eleições, potencialmente enfrentando outros cinco anos em uma coalizão com um relutante primeiro-ministro estadual.

Em resposta à crítica do presidente do estado, os Verdes permanecem abertos à continuação de sua coalizão com o SPD na Saxônia, entendendo a necessidade mesmo que não seja agradável. Apesar de enfrentar ventos contrários e hostilidade em áreas rurais, os Verdes ainda têm boas chances de evitar ser expulso do parlamento da Saxônia, especialmente nos bairros de tendência esquerdista de Leipzig e Dresden.

No meio de sua campanha eleitoral, o SPD e os Verdes estão de olho na situação com o AfD e o presidente do estado, Michael Kretschmer. Enquanto o AfD já está zombando de uma possível aliança CDU-Rosa-Verde em seus cartazes eleitorais, o pior cenário para o SPD e os Verdes seria se apenas a CDU, AfD e BSW entrarem no parlamento estadual, resultando em uma significativa porcentagem caindo em partidos que não entram no parlamento estadual, dando ao AfD uma palavra a dizer nas decisões do Estado Livre.

Leia também: