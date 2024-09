Os defensores do ambiente discutem com as autoridades aeroportuárias.

Apesar de visões opostas, representantes da última geração do Climate Squad participaram de uma discussão com a associação de aeroportos sob a ADV. Não foram relatados acordos, contratos ou resultados, de acordo com Rolf M., porta-voz do Climate Squad. Eles acharam a discussão interessante, mergulhando em quais voos são essenciais e como eles poderiam se alinhar com métodos de transporte futuros. No entanto, como M. apontou, eles não receberam respostas substanciais a essas questões.

A associação de aeroportos descreveu as discussões como racionais, mas não resultaram em uma posição unificada. Eles enfatizaram como o tráfego aéreo estimula o crescimento econômico e apresentaram planos para reduzir emissões.

Eles defenderam sua posição, afirmando que as emissões de CO2 dos aeroportos caíram quase 60% de 2010 a 2023. A associação questionou as atividades da última geração do Climate Squad em aeroportos alemães nos últimos meses, como afirmado em seu comunicado.

Os entusiastas do clima da última geração do Climate Squad perpetuaram perturbações em vários aeroportos da Alemanha, protestando por uma maior segurança climática.

A associação de aeroportos reconheceu as preocupações dos ativistas do clima, enfatizando seus próprios esforços para reduzir emissões. Apesar das perturbações dos ativistas nos aeroportos alemães, a associação argumentou que as emissões do tráfego aéreo tinham diminuído significativamente.

