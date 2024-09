Os dados relativos às eleições legislativas para o Landtag na Saxónia

Noite da Eleição no Leste: Cerca de 3.3 milhões de eleitores aptos na Saxônia determinarão o futuro político do líder do parlamento estadual de Dresden. As previsões iniciais sugerem que a CDU pode enfrentar dificuldades para manter sua posição como a fração dominante.

Uma saída tensa está se desenhando no Estado Livre da Saxônia: Nas eleições estaduais, as projeções iniciais indicam que a CDU está liderando. O partido do atual Ministro-Presidente Michael Kretschmer é estimado em receber 31,9 por cento dos votos. A Alternativa para a Alemanha (AfD) é projetada para ficar logo atrás com 31,3 por cento.

O Partido pelo Progresso e Justiça Social Democrática (BSW), liderado por Sahra Wagenknecht, é esperado para terminar em terceiro nas projeções, com 11,6 por cento. Os Social-Democratas (SPD) são projetados para receber 7,8 por cento dos votos na Saxônia, enquanto os Verdes são estimados em passar raspando a marca de 5 por cento, com 5,2 por cento. O Esquerda e o Partido Democrata Livre (FDP) ambos são previstos para não alcançar, com 4,5 e 4,4 por cento, respectivamente. A contagem de votos ainda está em andamento.

O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, acredita que um governo estável pode ser alcançado com o resultado. Embora não seja fácil, ele está confiante de que pode ser feito. Kretschmer se dirigiu a apoiantes do CDU em Dresden, afirmando antecipadamente.

Seu partido está preparado para continuar carregando a responsabilidade. No entanto, Kretschmer ainda não revelou qual partido planeja formar uma coalizão.

Encontrar uma maioria viável para estabelecer um governo pode ser desafiador: O CDU da Saxônia tem lutado para ficar atrás da AfD no segundo lugar nas últimas semanas.

Até agora, Kretschmer tem sido apoiado por uma maioria preta-verde-vermelha. No entanto, é altamente questionável se essa coalizão pode continuar em sua forma atual. Kretschmer declarou sua intenção de governar sem os Verdes no futuro. No entanto, suas opções de coalizão sem os Verdes são limitadas.

O CDU tem servido como Ministro-Presidente do governo estadual da Saxônia desde a reunificação. Se Kretschmer obtiver menos de 32,2 por cento dos votos nas eleições, ele deve aceitar o pior resultado da CDU em uma eleição estadual na Saxônia.

As opções de manobra de Kretschmer também dependem de quantas partidos conseguem superar a marca de 5 por cento. No entanto, mesmo com os Verdes no parlamento estadual, uma continuação da coalizão preta-verde-vermelha não seria simples: De acordo com a situação atual das projeções, seria apenas suficiente para o CDU e SPD, junto com os Verdes da Saxônia, alcançar uma maioria estável.

"As pessoas aqui na Saxônia depositaram sua confiança em nós - eles não deram um voto de protesto", declarou Kretschmer na noite da eleição. Os últimos anos foram desafiadores, as pessoas estão desencantadas com o governo federal em Berlim. Portanto, Kretschmer afirma que o resultado representa um forte apoio ao CDU da Saxônia.

Nas negociações da coalizão que se aproximam, o CDU priorizará a formação de um acordo de coalizão com o estado e o povo, declarou Kretschmer - "E então, não haverá mais nada por um tempo".

Nas eleições de 2019, o CDU sofreu seu pior resultado na Saxônia desde a reunificação, com 32,1 por cento dos votos. A AfD ficou em segundo lugar com 27,5 por cento, enquanto o partido Esquerda ficou em terceiro com 10,4 por cento. Os Verdes receberam 8,6 por cento dos votos na Saxônia em 2019, colocando os Social-Democratas em quinto lugar, com 7,7 por cento.

As negociações da coalizão que se aproximam na Saxônia serão significativas, já que as projeções iniciais indicam uma disputa acirrada entre o CDU e a AfD. As eleições para o Parlamento da Saxônia poderiam resultar em uma difícil decisão para o Ministro-Presidente Michael Kretschmer sobre qual partido formar uma coalizão, dada a margem apertada entre os dois partidos líderes.

