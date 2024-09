Os conservadores estão a discutir com entusiasmo a ausência de Thatcher.

A localização do retrato de Margaret Thatcher em Downing Street continua sendo um assunto controverso dentro do Partido Conservador. A ausência do seu retrato em "Downing Street No. 10" causou uma comoção, com o "Telegraph" e o "Daily Mail" relatando seu desaparecimento do local original - o Salão Thatcher. Mesmo uma década após sua morte, Thatcher, conhecida por sua posição firme sobre políticas sociais, mantém uma base de fãs forte.

De acordo com o "Guardian", o novo primeiro-ministro, Keir Starmer, ordenou a remoção do retrato dourado, como revelado por seu biógrafo, Tom Baldwin. Anteriormente, Baldwin havia citado Starmer como achando o retrato perturbador e expressando intenções de removê-lo. As palavras de Baldwin foram: "E ele fez."

A ex-ministra do Interior, Priti Patel, agora concorrendo à liderança do Partido Conservador, criticou as ações de Starmer. "Sua prioridade não é servir o país, sua prioridade é literalmente apenas mexer nas bordas e se esconder atrás de grandes retratos de grandes primeiros-ministros conservadores", ela afirmou. O ex-ministro tory John Redwood alegou que Starmer estava derrubando o país.

Comissionado pelo líder do Partido Trabalhista Brown

O retrato, uma obra de arte de Richard Stone, retrata Thatcher em 1982, após o sucesso do Reino Unido contra a Argentina nas Ilhas Falkland e no auge de seu poder. Foi comissionado pelo então primeiro-ministro Gordon Brown - um social-democrata, semelhante a Starmer - e tem estado em Downing Street desde 2009. Os custos, que totalizaram £100,000 (equivalente a aproximadamente €200,000 hoje), foram arcados por um doador anônimo.

A secretária de Educação, Jacqui Smith, afirmou que o retrato permaneceria em Downing Street, opinando que Starmer estava mais preocupado em cumprir suas obrigações para melhorar a nação do que com a colocação de obras de arte. Ela disse: "O primeiro-ministro provavelmente está mais interessado em prosseguir com seu trabalho para fazer o país funcionar corretamente do que onde as imagens estão localizadas."

