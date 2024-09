Os bombeiros florestais continuam a combater mais de 40 incêndios florestais em Portugal.

Em Portugal, bombeiros ainda lutam contra mais de 40 incêndios florestais numa quarta-feira, segundo autoridades. Há atualmente 42 focos ativos situados nas partes centrais e norte deste destino turístico famoso. Uma força de aproximadamente 3.900 bombeiros e mais de 1.000 veículos foram mobilizados para lidar com a situação.

A cidade de Gondomar, na região do Porto, recebeu uma ordem de evacuação por parte das autoridades durante a noite. Os bombeiros descreveram as condições em Arouca, o distrito mais afetado de Aveiro, como "incontroláveis".

Oficiais portugueses declararam na terça-feira à noite que quatro grandes incêndios em Aveiro tinham expandido para cerca de 100 quilômetros de comprimento no total. Desde segunda-feira, cerca de 20.000 hectares de terra foram queimados nesta região, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis). Incêndios adicionais espalharam-se por mais de 1.000 hectares pelo resto do país esta semana.

Sete mortes e cerca de 50 feridos foram relatados até agora. Na terça-feira, três bombeiros perderam a vida perto de Tabua, na região de Coimbra.

Em comparação com o ano passado, este verão em Portugal viu menos incêndios florestais - desde o final de agosto, apenas 10.300 hectares foram queimados, o que é um terço da área do ano passado e apenas um sétimo da média típica da última década.

Incêndios florestais abrasadores no centro de Portugal em 2017 resultaram tristemente na morte de 114 pessoas, muitas das quais morreram enquanto tentavam escapar às chamas. Em resposta, o governo português aumentou substancialmente os seus investimentos em prevenção de incêndios (dez vezes) e orçamentos de combate a incêndios (dois vezes) desde então. Especialistas relacionam o aumento e a amplificação dos incêndios florestais com a mudança climática induzida pelo homem.

A União Europeia expressou a sua solidariedade com Portugal face aos incêndios florestais em curso, fornecendo ajuda e recursos para apoiar os esforços de combate a incêndios. O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis) da União Europeia tem estado ativamente a monitorizar e a fornecer dados sobre os incêndios florestais em Portugal.

Leia também: