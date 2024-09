- Os avanços militares na Alemanha estão a sofrer atrasos significativos.

Alemanha está fortalecendo suas medidas de segurança em resposta às ações hostis da Rússia em relação à Ucrânia, mas, de acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW), esse processo está acontecendo em um ritmo lento. Guntram Wolff do IfW comentou, "A Rússia está emergindo como uma ameaça de segurança cada vez mais poderosa para a NATO. Simultaneamente, estamos fazendo progressos lentos nas reforços militares necessários para a dissuasão."

O que a Europa precisa, além de um fundo especial, é uma escalada rápida e substancial nos gastos alemães com a defesa para pelo menos 2% de seu PIB, destacou Wolff. "Continuar como de costume seria imprudente e negligente considerando a agressão da Rússia." Atualmente, a Alemanha atinge o requisito de 2% da NATO através da inclusão de alocações especiais do fundo para a Bundeswehr.

Visão Geral das Adquisições Militares

O último "Relatório de Kiel" do instituto revela que as autoridades alemãs estão mal substituindo as armas enviadas à Ucrânia. O estoque de sistemas de defesa aérea e unidades de lançamento de obuseiros móveis até diminuiu. A Alemanha começou a aumentar significativamente seu orçamento de defesa apenas em 2023, com pedidos no valor de aproximadamente 90 milhões de euros feitos desde então. O relatório registra todas as adquisições militares alemãs publicamente acessíveis desde 2020.

Desarmamento Agudo e Remilitarização Gradual

Os estoques vêm apresentando uma tendência descendente nos últimos 20 anos. Em 2004, a Alemanha tinha 434 aeronaves de combate, 2.398 tanques e 978 obuseiros, mas até 2021 esses números haviam caído para 226 aeronaves, 339 tanques e 121 obuseiros. Com a atual velocidade de aquisição, levaria cerca de 15 anos para atingir o nível de 2004 em aeronaves de combate, cerca de 40 anos para tanques e até 2121 para obuseiros, de acordo com o relatório. Isso é resultado do desarmamento dramático dos últimos anos e da remilitarização contínua lenta sob a atual administração.

Presidente do IfW: "Período de Mudança" é Apenas um Slogan

O presidente do IfW Kiel, Moritz Schularick, afirmou, "O 'período de mudança' é até agora apenas um slogan." A paz só prevalecerá quando Moscou perceber que não pode vencer militarmente em uma invasão europeia. Para isso, a Alemanha e a Europa precisam de capacidades militares credíveis. Portanto, Schularick defendeu que a Alemanha tenha um "orçamento de defesa adequado" de pelo menos 100 bilhões de euros anualmente.

A União Europeia, como um todo, também deve aumentar seus gastos com a defesa em resposta à agressão da Rússia em relação à Ucrânia. Dado o aumento das ameaças da Rússia à NATO, a União Europeia precisa corresponder ao compromisso da Alemanha em fortalecer suas medidas de segurança, garantindo um aumento substancial nos orçamentos de defesa de seus estados membros.

Leia também: