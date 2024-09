Os apoiantes europeus aplaudem a vitória do FPÖ.

Após a vitória do FPÖ nas eleições para o Conselho Nacional da Áustria, a direita europeia comemora. "Parabéns ao Herbert Kickl & ao FPÖ", escreveu Alice Weidel, presidente da AfD, nas redes sociais, após as primeiras projeções. Geert Wilders, do Partido pela Liberdade (PVV) da Holanda, também se alegrou: "Parabéns FPÖ", escreveu Wilders, expressando alegria com o aumento do poder das partidos de direita na Europa. "Estamos ganhando! Os tempos estão mudando", escreveu o político holandês. "Identidade, soberania, liberdade, não mais imigração/asilo ilegal - isso é o que milhões de europeus desejam!"

O FPÖ de direita venceu as eleições parlamentares da Áustria com 29,2% dos votos, conforme anunciado pelo Ministério do Interior no resultado preliminar final. O partido do ex-chanceler, ÖVP, ficou em segundo lugar com 26,5% dos votos. O ÖVP conservador sofreu uma queda de 11 pontos percentuais em comparação com as eleições de 2019, enquanto o FPÖ viu um aumento de 13 pontos.

O Partido Social-Democrata SPÖ será a terceira força mais forte no Conselho Nacional, a câmara parlamentar principal, com 21,1% (-0,1). Os Liberais NEOS garantiram 9% dos votos (+0,9). Os Verdes, que haviam governado com os conservadores anteriormente, receberam apenas 8% (-5,9) nestas eleições. Partidos menores como a Partido da Cerveja e o comunista KPOE não conseguiram ultrapassar a barreira de 4% necessária para entrar no parlamento.

Le Pen: "Vitória do Povo"

O sucesso nas eleições do FPÖ também ressoou com o presidente do nacionalista de direita Rassemblement National da França, Jordan Bardella. "Orgulhoso por compartilhar o Parlamento Europeu com nossos aliados do FPÖ, que venceram as eleições parlamentares da Áustria desta noite com uma clara maioria", escreveu nas redes sociais.

Um governo liderado pelo FPÖ se concentraria em "soberania, prosperidade e identidade de seu país", confirmou a colega de partido Marine Le Pen. "Após as eleições na Itália, na Holanda e na França, essa onda, que defende os interesses nacionais, a preservação das identidades e a reafirmação da soberania, prova ser uma vitória do povo em todo lugar", escreveu Le Pen.

Respostas positivas também vieram da Bélgica: "Vitória impressionante de nossos amigos e parceiros do FPÖ austríaco", escreveu o eurodeputado belga Gerolf Annemans do Vlaams Belang nas redes sociais, que representou um "fortalecimento motivador" para a facção de direita "Patriotas pela Europa" no Parlamento Europeu, que também parabenizou Kickl e o FPÖ nas redes sociais.

