Os antigos funcionários eleitorais da Geórgia podem ir imediatamente atrás dos bens de Giuliani, diz o juiz

Normalmente, as mulheres que processaram Giuliani e ganharam teriam de esperar 30 dias para começar a tentar reclamar os seus bens noutros estados. Mas a juíza Beryl Howell, do Tribunal Distrital de DC, que supervisionou o julgamento de alto nível na semana passada, deu aos advogados de Shaye Moss e Ruby Freeman a possibilidade de tentarem a cobrança na quarta-feira.

Giuliani, observou Howell, evitou revelar o seu valor recusando-se a entregar as provas que tinha no processo antes do julgamento, nunca reconheceu as anteriores ordens do tribunal para reembolsar as mulheres pelos honorários dos seus advogados, afirmou repetidamente que estava falido e que o veredito o prejudicaria gravemente e, no entanto, ainda tinha apoio para o ajudar nos últimos meses.

A recusa persistente de Giuliani em responder aos pedidos de informação dos queixosos impediu-os de testar a veracidade das alegadas "dificuldades financeiras" de Giuliani", escreveu Howell no parecer de quarta-feira. "Tais afirmações sobre as 'dificuldades financeiras' de Giuliani - por mais repetidas ou divulgadas publicamente e devidamente noticiadas nos meios de comunicação social - são difíceis de conciliar com o facto de Giuliani ter um porta-voz, que o acompanhava diariamente no julgamento."

A equipa de Moss e Freeman já identificou os bens que Giuliani tem em Nova Iorque e na Florida, tais como propriedades em ambos os estados, de acordo com os documentos do tribunal. O seu apartamento em Nova Iorque foi colocado à venda por mais de 6,1 milhões de dólares, e os advogados de Moss e Freeman também referiram que Giuliani tem um novo acordo para um programa de streaming da Newsmax que pode indicar algum rendimento, para além de outras aparições que faz nos meios de comunicação social.

