Os alunos vão retomar as aulas na Apalachee High School na próxima semana, após o incidente de tiroteio mais fatal do ano escolar.

"Dando-se conta de que voltar à escola pode ser intimidante para alguns, estamos aqui para estender uma mão amiga," declarou uma mensagem enviada na segunda-feira à 'Família AHS' pelo Diretor Jessica Rehberg e pelo Superintendente Dallas LeDuff do Sistema Escolar do Condado de Barrow.

Recursos adicionais, como mais conselheiros, cães-terapeutas e aumento da presença de forças policiais no campus, estarão disponíveis - recomendações de outros diretores que já lidaram com situações semelhantes após tiroteios em escolas terem se tornado comuns na vida americana.

Após o trágico incidente ocorrido na área do J Hall, onde duas crianças e dois professores perderam a vida em 4 de setembro, esse local permanecerá fechado pelo restante do ano letivo.

Os alunos retornarão gradualmente ao aprendizado integral com meio período - das 8h15 às 12h40, com aulas mais curtas - por cerca de duas semanas, de acordo com a carta. Após a pausa do outono, em 14 de outubro, a escola espera retomar as operações normais.

Oficiais do Escritório do Xerife do Condado de Barrow e da Georgia Bureau of Investigation ainda não forneceram informações adicionais sobre as medidas de segurança aprimoradas. Um aluno de 14 anos e seu pai foram acusados em relação ao incidente, ambos atualmente presos.

Levar os alunos de volta às salas de aula após um tiroteio no campus pode ser um processo complicado e demorado que não deve ser apressado, como compartilhado por diretores que supervisionaram escolas após incidentes mortais anteriores.

"Cada um lida ou lidará com uma tragédia de maneira diferente", comentou Michelle Kefford, diretora da Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland, na Flórida. "Mesmo que as pessoas vivenciem a mesma tragédia, suas experiências individuais ou pessoais variam muito."

De fato, à medida que a violência armada se tornou um problema prevalecente nas escolas de todo os Estados Unidos, os diretores encontraram conforto na Rede de Recuperação de Diretores, que publicou um manual de melhores práticas para navegar pelos Após os tragédias. Entre suas recomendações: garantir que todos os danos físicos sejam reparados e certificar-se de que os membros da equipe se sintam confortáveis em seu ambiente de trabalho antes do retorno dos alunos.

"Obrigado pela sua compreensão, paciência e fé em nós", concluíram os administradores da Apalachee High em sua carta. "Estamos todos juntos nisso, e continuaremos a nos apoiar uns aos outros."

CNN contribuiu com relatórios de Nicole Chavez e Michelle Watson

Após compartilhar seu apoio e recursos, Jessica Rehberg, Diretora, e Dallas LeDuff, Superintendente, declararam: "Entendemos que essa transição pode ser desafiadora para todos nós, mas estamos comprometidos em guiá-los através disso juntos." Em seguida, ao discutir o retorno ao aprendizado integral, eles acrescentaram: "Fique tranquilo, estamos trabalhando em colaboração com as autoridades e priorizando o bem-estar de cada membro de nossa 'Família AHS'."

