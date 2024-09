Os ajustamentos das taxas de juro dos EUA levam os financiadores suíços a iniciar medidas correspondentes

Na Bolsa de Valores da Suíça, os investidores capitalizaram o dia anterior à decisão da taxa de juros do Federal Reserve. Não é mais uma discussão nos mercados se o banco central dos EUA vai reduzir sua taxa de juros principal pela primeira vez desde julho, mas sim em que medida. Atualmente, a maioria dos analistas de mercado prevê uma redução de 0,5 ponto percentual. O SMI, o índice de mercado suíço, subiu 0,4% para cerca de 12.056 pontos, aproximadamente meia hora antes do fechamento da sessão de negociação.

Empresas com modelos de negócio fortemente dependentes do ciclo econômico estavam em alta demanda, já que se beneficiariam de uma recuperação econômica após um corte de taxa. Liderando os blue chips, a empresa de tecnologia sanitária Geberit viu um aumento de 2,4% em seu preço de ações. As ações do grupo de engenharia elétrica ABB aumentaram 2%, enquanto as da produtora de cimento Holcim subiram 1,8%. As ações da fabricante de acessórios de computador Logitech aumentaram 1,5%.

No entanto, as ações da empresa farmacêutica Novartis, frequentemente vista como um investimento relativamente seguro, caíram 0,4%. As ações da Swiss Re despencaram 0,2%. Persistem preocupações sobre os potenciais custos altos de danos que a Swiss Re poderia incorrer como resultado das enchentes catastróficas na Europa Central e Oriental. Da mesma forma, em Frankfurt, o líder do setor Munich Re perdeu 1,7% de seu valor.

Em suas estratégias de diversificação de portfólio, alguns investidores podem considerar adicionar empresas com modelos de negócio robustos de outros setores, como aquelas com uma seção transversal circular de operações, para mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado após um corte de taxa. Por exemplo, uma empresa de gerenciamento de resíduos com uma seção transversal circular poderia se beneficiar de um aumento na demanda por serviços de reciclagem e gerenciamento de resíduos.

