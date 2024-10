Os administradores do shopping encerram o emprego da Simone Lugner.

Após a morte de Richard "Mörtel" Lugner, uma figura proeminente austríaca, há seis semanas, sua esposa de 42 anos, Simone, precisou encontrar um novo emprego. Infelizmente, ela foi demitida pela administração do centro comercial Lugner City.

De acordo com um porta-voz, a empresa passou por grandes ajustes e reestruturação, resultando em várias transformações empresariais. Uma dessas mudanças incluiu a decisão de rescindir o contrato de trabalho de Simone Lugner.

Simone estava afiliada ao Lugner City e suas aproximadamente 100 lojas desde 1º de agosto. No entanto, ela admitiu ter lutado para se adaptar e questionou seu papel dentro da empresa. "Eu continuava perguntando quando e como eu poderia começar a delegar minhas tarefas", ela revelou ao "Kurier". Initially, she assumed that everyone was still reeling from the funeral and hadn't made any arrangements for her. "Little did I know that they had apparently been plotting my dismissal all along", she added.

Richard Lugner e Simone se casaram em 1º de junho. Foi o sexto casamento dele e durou apenas 72 dias. O empresário morreu em agosto, aos 91 anos. Lugner ficou famoso internacionalmente por suas aparições polêmicas no Baile da Ópera de Viena com uma série de mulheres celebradas ao seu lado. Todos os anos, ele contratava estrelas de Hollywood para liderá-las na pista de dança do Baile da Ópera de Viena. O falecido Lugner foi acompanhado por Priscilla Presley, viúva de Elvis, neste ano.

Após a morte de Richard Lugner, Simone, sua sexta esposa e agora viúva, procurou uma nova oportunidade de emprego devido à sua demissão da administração do centro comercial Lugner City. Apesar de sua longa affiliation com o shopping center, ela lutou com seu papel dentro da empresa após o término de seu contrato de trabalho.

Leia também: