Os adeus são oferecidos por Jan Hofer em seus gestos.

Jan Hofer foi uma bênção para a RTL. Após décadas na "Tagesschau", o septuagenário continuou a apresentar o programa noturno "RTL Direkt" com seu toque experiente. Agora, o veterano repórter de notícias se despede dos telespectadores. Vários políticos proeminentes expressaram sua tristeza com sua partida.

Ele dominou a televisão alemã de notícias por décadas e agora está pendurando suas chuteiras: Jan Hofer apresentou sua última notícia noturna no "RTL Direkt". Milhões também o conhecem de sua longa passagem como leitor de notícias na ARD-"Tagesschau". Durante a transmissão da RTL, sua colega Pinar Atalay entrou no estúdio com um buquê de flores e disse: "Você é simplesmente o 'Mister News'." Ele respondeu: "Não posso evitar, eu sempre estive aqui. Estive invadindo as salas de estar das pessoas por muitas décadas."

Hofer ainda fará aparições ocasionais no futuro. Ele disse: "Estou ainda em forma. Não estou desaparecendo. Provavelmente aparecerei aqui e ali - mas não no 'RTL Direkt'."

Ao examinar mais de perto, essa é já a segunda despedida de Hofer. Quando ele tirou a gravata no final de 2020 na ARD-"Tagesschau" após mais de 30 anos sob os holofotes, muitos acreditaram que o jornalista estava se aposentando. Mas Hofer tinha outros planos. Ele se juntou ao broadcaster privado RTL e apresentou as notícias noturnas "RTL Direkt" de Berlim por três anos. Para a estação de Colônia, foi uma sorte. Hofer - o homem que havia sido um nome familiar através da "Tagesschau" por décadas, conhecido por sua seriedade, clareza e quase sinônimo de salas de estar alemãs.

Isso também ficou evidente nas congratulações dos políticos tocadas durante a transmissão de notícias da RTL. O líder da CDU, Friedrich Merz, disse que Hofer ficaria gravado em sua memória e fazia parte de sua formação política. O líder da SPD, Lars Klingbeil, disse: "Para mim, você sempre será uma face do jornalismo alemão, das notícias alemãs. E eu praticamente cresci com você."

Hofer agradeceu aos telespectadores no final. "O melhor show não funciona sem o apoio dos telespectadores." Ele se despediu da câmera. Em junho, Hofer citou o fato de seu filho estar crescendo como a razão de sua partida. "Agora é a hora em que eu também gostaria de testemunhar meu filho crescendo. Ele só tem oito anos e gostaria de jogar futebol com seu pai com mais frequência."

Hofer não é apenas uma cara nas notícias. Além de sua seriedade em formatos de notícias, o jornalista de Büdrich, na Renânia do Norte-Vestfália, também se fez nome como concorrente do programa de dança da RTL "Let's Dance" e como juiz do revival show da ARD "Dalli Dalli" ("Isso é o topo!"). E ele estabeleceu-se como uma personalidade das redes sociais. O septuagenário, que afirma estar extremamente em forma, também mostrou que a idade de aposentadoria não é uma barreira. "Todo mundo deveria poder trabalhar enquanto quiser. Eu, por exemplo, faço muito esporte. Estou em ótima forma. Tenho um personal trainer. Por que eu não deveria trabalhar? Deveria vestir um casaco de chuva e passear ao longo do Elba?"

