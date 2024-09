Orientação para a saída da faculdade, contratos vinculativos no emprego e 'pods de autoadoração': resumo das notícias do dia

👋 Olá! Não acredita? O 5 Things PM voltou, e hoje temos grandes novidades para você. A expressão "momento Titanic" provavelmente é a última coisa que você gostaria de ouvir em um barco, mas foi exatamente o que um passageiro disse após o Carnival Spirit colidir inesperadamente com um iceberg no Alasca.

Aqui estão outras coisas que você pode ter perdido enquanto aproveitava seu dia:

5 coisas

1️⃣ Enfrentando desafios: Ajustar-se à vida na faculdade pode ser sobrecarregante para muitos estudantes, que muitas vezes trazem bagagem emocional junto. Um psicólogo oferece cinco dicas úteis para pais para auxiliar no bem-estar mental de seus filhos.

2️⃣ Acordos de não-concorrência: Embora um empregador possa exigir que você assine um, há casos em que eles não são legalmente aplicáveis. Aqui estão algumas coisas para ter em mente.

3️⃣ Observações estelares: Astrônomos observaram os movimentos intrincados de enormes bolhas de gás acima de uma estrela vizinha pela primeira vez. Essas esferas são 75 vezes maiores que o sol e sobem e descem como o interior de uma lâmpada de lava.

4️⃣ Empatia em desastres: Contrariamente a muitos filmes de zumbis, onde todos estão apenas cuidando de si mesmos, as pessoas geralmente se unem durante desastres. Um especialista compartilha vários exemplos desse fenômeno.

5️⃣ Exploração pessoal: Cada vez mais pessoas estão abraçando a viagem solo, e um hotel agora oferece um pacote especializado para hóspedes solteiros para redescoberta de sua sexualidade.

Assista a isso

🔥 Incêndio devastador: Um impressionante tempo real mostra um incêndio florestal varrendo o pico de Santiago, na Califórnia do Sul. O fogo obrigou as autoridades a emitir ordens de evacuação.

Principais manchetes

• Harris manteve uma corrida apertada com Trump após um debate impressionante• Mãe do atirador da Escola Apalachee se desculpa com as famílias das vítimas em uma carta pública• Sobreviventes do 11 de setembro continuam sua luta por responsabilidade da Arábia Saudita, 23 anos depois

Confira isso

👑 Exibição controversa: Novas esculturas da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, junto com seus corgis, têm causado polêmica na cena artística real.

7

🥦 Pesquisas revelam que sete nutrientes essenciais estão faltando nas dietas de bilhões de pessoas em todo o mundo. Descubra maneiras de incorporá-los em suas refeições.

Citação

🇪🇸 Comportamento inaceitável: Autoridades em um popular destino turístico publicaram avisos pela cidade pedindo aos turistas britânicos que se vestissem decentemente e se comportassem apropriadamente.

Hora do quiz

📱 Qual país apresentou planos para estabelecer uma idade mínima para crianças usando mídias sociais? A. Austrália B. China C. França D. Canadá⬇️ Role para baixo para verificar suas respostas.

Cantinho das celebridades

🎤 Ambição inabalável: Parece que a carreira da superestrela do pop Chappell Roan decolou misteriosamente, mas sua jornada até a fama foi uma decada de viagem incansável.

Boas vibrações

😂 Encerrando em alta: O Don't Tell Comedy está revolucionando a indústria com sua nova abordagem do stand-up comedy, e os comediante estão a favor, dizendo que é muito diferente das apresentações de comédia tradicionais.

Obrigado por ler

👋 Até amanhã. Até lá, fique curioso!✨ Resposta do quiz: Em uma tentativa de abordar o problema da saúde mental e física das crianças, a Austrália propôs impor um limite de idade mínima para o uso de mídias sociais.📧 Explore todos os newsletters da CNN.

O 5 Things PM é trazido para você por CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leia também: