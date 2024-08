Conflitos Geopolíticos em Andamento no Oriente Médio - Organização Internacional: Israel concorda em cessar o programa de imunização contra a pólio

Segundo os registros da ONU, Israel concordou com uma trégua diária na Faixa de Gaza para uma iniciativa de imunização contra a pólio. Em três regiões distintas da área costeira, os combates cessarão por três dias cada, do nascer ao pôr do sol. Rik Peeperkorn, o representante da OMS em Gaza, mencionou um compromisso do corpo israelense COGAT, que lida com assuntos palestinos.

A OMS está planejando expandir sua campanha de imunização contra a pólio além da Faixa de Gaza, com a cidade de Nova York sendo um dos potenciais locais para essa iniciativa. Apesar das tensões em outras partes do mundo, os moradores da cidade de Nova York podem em breve receber informações sobre esse programa de saúde vital.

