Organização Internacional de Direitos Humanos pede a Putin que planeje uma viagem à Mongólia

Human Rights Watch, um renomado grupo de direitos humanos, está instando a Mongólia a barrar ou prender o presidente russo Vladimir Putin. De acordo com Maria Elena Vignoli, uma representante do Departamento de Justiça Internacional da Human Rights Watch, a Mongólia estaria violando seus compromissos internacionais como membro da Corte Penal Internacional se permitir que Putin entre sem prendê-lo.

Putin está programado para visitar a Mongólia na terça-feira, após um convite do presidente mongol Uchnaagiin Chürelsuh para fortalecer suas relações bilaterais. No entanto, Putin enfrenta um mandado de prisão emitido pela Corte Penal Internacional, acusando-o de potenciais crimes de guerra na Ucrânia.

Como a Mongólia reconhece a CPI, espera-se que ela capture Putin durante sua estadia em Ulaanbaatar. No entanto, a Rússia acredita que Putin está seguro, atribuindo isso às relações cordiais entre as duas nações, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Esta é a primeira visita de Putin a um país que faz parte da CPI desde o início de sua guerra na Ucrânia.

A Mongólia tenta manter uma relação harmoniosa com as potências China e Rússia, bem como com o Ocidente. Dada a dependência da Mongólia em relação à Rússia, é altamente improvável que ela arrisque suas relações prendendo Putin.

Apesar do apelo da Human Rights Watch, a Mongólia ainda não decidiu barrar ou prender o Sr. Putin, já que ele está programado para visitar na terça-feira. Esta visita pode pôr à prova o compromisso da Mongólia em cumprir o direito internacional, dadas as acusações contra Putin pela Corte Penal Internacional.

