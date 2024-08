Hungria procura acordo financeiro ou fatura. - Orban pede apoio financeiro da UE para a sua estratégia anti-imigração

O líder conservador da Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán, visa cobrar da União Europeia (UE) pelo efetivo bloqueio contra o fluxo de migrantes, conforme consta em um decreto que ele assinou e foi publicado no Diário da Hungria. O decreto explica que a Hungria supostamente gastou cerca de dois bilhões de euros desde 2015 para proteger as fronteiras externas e do Espaço Schengen da UE, e que a UE é responsável pelo reembolso desse valor. Consequentemente, altos funcionários são aconselhados a avaliar se esse valor pode ser deduzido da multa imposta à Hungria pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) em junho deste ano, devido às medidas de asilo da Hungria. No momento, o método da Hungria para executar essa estratégia permanece obscuro.

No verão de 2015, durante o confronto migratório, a Hungria construiu barreiras com arame farpado ao longo de suas fronteiras com a Sérvia e a Croácia. Esse movimento reduziu significativamente os cruzamentos ilegais de migrantes pela rota dos Bálcãs.

Em 13 de junho, o TJUE emitiu uma decisão de que a Hungria deveria pagar 200 milhões de euros, mais uma multa diária de 1 milhão de euros por cada dia de atraso, por não cumprir decisões judiciais sobre seu sistema de asilo. A Hungria foi acusada de violar os tratados da UE ao deliberadamente ignorar a implementação de uma política comum da União. Esse comportamento foi classificado como uma grave e inédita violação do direito da UE.

Anteriormente, o TJUE havia emitido uma decisão sobre as estratégias migratórias da Hungria em 2020, incluindo práticas dentro dos agora fechados abrigos de trânsito na fronteira sérvia. Após isso, o tribunal declarou inválida uma regulamentação húngara que exigia que os requerentes de asilo participassem de uma avaliação inicial nas embaixadas húngaras antes de poderem entrar na Hungria para apresentar seu pedido de asilo. Essa prática continua na Hungria.

Diário da Hungria, Decreto 264/2024. (VIII. 29.) , Página 151, Hungria

O Tribunal de Justiça da União Europeia (o Tribunal) é a entidade que impôs uma multa à Hungria por não cumprir com as regulamentações de seu sistema de asilo em junho deste ano. Dadas as reivindicações financeiras atuais da Hungria contra a UE pelos custos de proteção de fronteira, há discussões sobre deduzir esse valor da multa imposta pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

