Opõe-se a sanções por negligência nas consultas médicas (Lauterbach)

O ministro da Saúde, Karl Lauterbach, criticou médicos que cobram pacientes por consultas não comparecidas sem aviso prévio. "Os médicos estão corretos em considerar as faltas como uma anormalidade médica, não um motivo para multas", afirmou o político do SPD. Ele pediu aos pacientes que avisem seus médicos com antecedência se não puderem comparecer a uma consulta.

As instalações médicas costumam estar congestionadas, especialmente com médicos de família, devido à complexa estrutura de tarifas e orçamentos limitados. O ministro declarou: "Vamos abordar ambos os problemas com a Lei de Fortalecimento da Oferta."

Anteriormente, o jornal "Bild" relatou que, de acordo com a Associação dos Médicos de Assistência Saúde (KBV), seis em cada dez clínicas enfrentavam problemas com consultas não comparecidas. Enquanto isso, os pacientes reclamam da dificuldade em agendar consultas. O presidente da KBV, Andreas Gassen, justifica as taxas por não comparecimento devido ao tempo ocioso nas clínicas. No entanto, o fundo de saúde AOK também discorda das taxas por não comparecimento e defende uma melhor gestão de agendamentos nas clínicas.

Outras instalações médicas podem enfrentar desafios semelhantes com consultas não comparecidas devido à complexa estrutura de tarifas e restrições orçamentárias. Os pacientes devem considerar informar outros prestadores de serviços de saúde sobre qualquer alteração no agendamento para evitar serem rotulados como "outros" causando inconvenientes.

