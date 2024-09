- Operações contra redes de tráfico ilícito em várias regiões alemãs

As forças policiais, especificamente a Polícia Federal, estão atualmente executando operações em vários estabelecimentos ligados a um suposto sindicato de tráfico humano em várias regiões federais. Um total de 19 locais em Turíngia, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Renânia do Norte-Vestfália e Saxônia-Anhalt estão sendo investigados, com Jena, em Turíngia, sendo o foco principal, de acordo com um comunicado oficial.

As autoridades emitiram cinco ordens de detenção contra indivíduos da Síria e do Iraque, revelou o porta-voz. A investigação visa 18 indivíduos, incluindo motoristas e organizadores de nível superior, que são supostamente envolvidos no transporte de mais de 140 pessoas pela rota dos Bálcãs Ocidentais durante 2023 e 2024.

A Polícia Federal continuou sua operação no foco principal em Jena, apreendendo provas cruciais relacionadas ao caso de tráfico humano. Em seguida, foram realizadas outras operações em locais identificados, com o objetivo de desmantelar o sindicato inteiro durante as operações em andamento.

Leia também: